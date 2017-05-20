 جمرك ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من مليون و111 ألف حبة كبتاجون . | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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جمرك ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من مليون و111 ألف حبة كبتاجون .

المناطق - ضباء
أحبط جمرك ميناء ضباء محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (1.111.587) مليون ومائة وإحدى عشر ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون حبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليات وردت للجمرك.
وأوضح مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي أنه تم إحباط تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون من خلال محاولتين لتهريبها حيث وردت للجمرك .
أولاً إرسالية محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبارة عن كراتين من (ورق A4) وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على (545.490) خمسمائة وخمسة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة ضمن الإرسالية بطريقة مصنعية بحيث تم تجويف الورق الموجود في كل كرتون ووضع كميات حبوب الكبتاجون بداخل هذه التجاويف ومن ثم جرى تغطية كل تجويف بورق سليم من الأعلى وذلك لغرض التمويه.
وأضاف العطويأنه وبنفس طريقة التهريب السابقة ومن خلال إرسالية مماثلة للإرسالية السابقة تمكّن الجمرك من إحباط محاولة أخرى لتهريب (566.097) خمسمائة وست وستون ألف وسبعة وتسعون حبة كبتاجون.

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