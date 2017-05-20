 مانشستر يونايتد يتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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مانشستر يونايتد يتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى

مانشستر يونايتد يتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى
المناطق - وكالات

أحرز مانشستر يونايتد الإنجليزي لقب “يوروبا ليغ” بعد فوزه في المباراة النهائية على أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 2-0 على ملعب “فريندز آرينا” في ستوكهولم ليل الأربعاء.

 

وبهذا الفوز حقق الفريق الإنجليزي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الإنجاز الأهم وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسجل الهدف الأول لفريق “الشياطين الحمر” اللاعب الفرنسي بول بوغبا من تسديده بعيدة اصطدمت بمدافع الفريق الهولندي ودخلت المرمى في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 48 عزز الفريق الإنجليزي النتيجة بهدف ثان من هنريك مختاريان.

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