مانشستر يونايتد يتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى

وبهذا الفوز حقق الفريق الإنجليزي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الإنجاز الأهم وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسجل الهدف الأول لفريق “الشياطين الحمر” اللاعب الفرنسي بول بوغبا من تسديده بعيدة اصطدمت بمدافع الفريق الهولندي ودخلت المرمى في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 48 عزز الفريق الإنجليزي النتيجة بهدف ثان من هنريك مختاريان.