مفتى الشرقية يشيد بجهود “تعاوني الدمام” في الدعوة والاهتمام بفئة الشباب

أشاد الشيخ علي بن صالح المري عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المنطقة الشرقية، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالدمام “تعاوني الدمام ” وكان ذلك خلال زيارته للمكتب التعاوني بالدمام عصر أمس الثلاثاء وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الواحد بن حمد المزروع وعدد من المسؤولين وعدد من الدعاة بالمكتب.

واطلع مفتي الشرقية خلال زيارته على العديد من المشاريع التي تقوم برعايتها المكتب ومن ضمنها الفرق الرياضية التي تهدف من خلالها صقل مهارات الشباب وتعزيز قيم المكتب في المجتمع، كما اطلع على مشروع العناية بالمصاحف “تعظيم” وكيفية عمل الشباب المتطوعين في مجال صيانة المصاحف واستقبالها من الجهات وإعادة ترتيب المصحف بطريقة رائعة تتناسب مع مكانة كتاب الله العزيز الحكيم.

واشتملت الزيارة على الاستوديو الإذاعي والتليفزيوني الموجودة بالمكتب وانشطة المكتب الدعوية وسجل كلمة بهذه الزيارة وأشاد الشيخ المري، خلال اطلاعه على برامج وأنشطة المكتب التعاوني بالدمام “تعاوني الدمام” بجهود القائمين على المكتب وعنايتهم بفئة الشباب ودعوة الجاليات وتوعيتهم وإقامة المحاضرات والدروس وتفطير الصائمين، مبيناً بأن العمل الكبير الذي يقومون به هو من أفضل الأعمال وهو الدعوة إلى الله عز وجل، داعياً المحسنين ورجال الأعمال لدعم المكاتب الدعوية خصوصاً مع قرب شهر رمضان المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات.

كما شهدت ختام الزيارة اعلان ثلاثة رجال اثنين من الهند وواحد من سريلانكا اعتناقهم الاسلام ، ونطق الشهادتين أمام الحضور قبل أن يتلقى التهاني والتبريكات من المفتي والحاضرين .