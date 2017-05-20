 الشركة السعودية للخدمات الأرضية توزع أرباح الربع الأول من عام 2017م | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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الشركة السعودية للخدمات الأرضية توزع أرباح الربع الأول من عام 2017م

الشركة السعودية للخدمات الأرضية توزع أرباح الربع الأول من عام 2017م
المناطق - عادل الزهراني
عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، مساء يوم الخميس 18/5/2017م برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس: الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد، والأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي، والأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع، والأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي، والرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ قايد بن خلف العتيبي، لمناقشة بنود جدول أعمال الجمعية مع المساهمين الحاضرين.

وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة  الاستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش في كلمته خلال اجتماع الجمعية “أن الشركة نجحت خلال السنة المالية  2016 م في تنفيذ خطتها لتدعيم مركزها المالي وتحويلها إلى شركة إستثمارية ذات عوائد مميزة للمستثمرين حيث أن الشركة تسير في طريق تطوير كافة إداراتها وأقسامها مما يعود بالنفع والعمل مع شركائها يداً بيد لتحقيق المصالح المشتركة”. وأوضح الهويش أن إيرادات الشركة خلال عام 2016م نمت بنسبة تصل إلى  7.3% مقارنة بالعام 2015م، حيث بلغت قيمتها 2,726 مليون ريال سعودي مع ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 11.58%  مقارنة بالعام 2015 م ليصل إلى 703 مليون ريال سعودي، بلغ صافي الأرباح لعام 2016 م 685 مليون ريال سعودي.

وفي السياق نفسه، بين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية الأستاذ/ قايد بن خلف العتيبي “أنه بفضل الله حققت الشركة السعودية للخدمات الأرضية العديد من الانجازات في العام الماضي والسير على نفس الخطى هذا العام مما ساهم في تعزيز قدرات الشركة ومكانتها في قطاع الخدمات الأرضية، الأمر الذي عزز بدوره ثقة عملائها وموظفيها في أداء الشركة وقدرتها على التطور ممهدة الطريق لمستقبل زاهر بإذن الله حيث تعتبر الشركة السعودية للخدمات الأرضية الشركة الوحيدة التي تُقدم خدماتها في جميع مطارات المملكة على مدار السنة”.

الجدير بالذكر بأن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من عام 2017م حيث بلغ الإجمالي (122,200,000) ريال سعودي، وتبلغ حصة السهم (0.65) ريال.

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