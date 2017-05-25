 شاهد .. فتاة سعودية تفوز بجائزة أفضل مشروع من “ناسا”.. كيف كانت ردة فعلها ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد .. فتاة سعودية تفوز بجائزة أفضل مشروع من “ناسا”.. كيف كانت ردة فعلها ؟!

المناطق - الرياض

حققت الفتاة السعودية سارة الربيعة إنجازاً عالمياً بعد حصولها على جائزة “انتل إيسف” لأفضل مشروع من الوكالة الأميركية لعلوم الفضاء ” ناسا ” في مسابقة عالمية شارك فيها 1700 باحث.

وشاركت سارة ببحث في مجال علم المواد لتطوير أجهزة الذاكرة باستخدام “single crystal perovskites “، لتتجاوز كافة الصعوبات وتحقق هذا الإنجاز الذي افتخر به المغردون السعوديون في وسائل التواصل الاجتماعي متناقلين فيديو لحظة إعلان الجوائز، حيث ظلّت الشابة السعودية تتساءل: هل كان اسمي الذي أعلنوا عنه، وصديقاتها يؤكّدن: إنها أنتِ تحرّكي إلى المنصّة.

وكشفت سارة الربيعة عن سر فوزها: “الثقة التي حصلت عليها من والدي كانت سببا رئيسيا كي أواصل المشوار، فقد أخبرتهم برغبتي في تقديم بحث علمي وأحتاج إلى الاغتراب فترة طويلة في جامعة كاوست بجدة كي أنجزه، ثم تم احتوائي من “موهبة” ومدرستي حتى شاركت في هذه المسابقة العالمية ورفعت رأس مملكتي”.

وقالت سارة إن البحث كان يتمركز حول تطوير مادة لتستخدم في أجهزة الذاكرة من نوع resistive RAMS، التي طرحت حديثاً لاستبدال أجهزة الذاكرة المستخدمة حاليا.

وأوضحت سارة أن إنجازها كان بمتابعة من البروفيسور عثمان بكر الذي كان مرجعها الأساسي في بحثها.

وتعد هذه المسابقة أكبر مسابقة عالمية في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية، وتستضيف المسابقة حوالي 1700 مشارك من أكثر من 1600 مدرسة ثانوية في أكثر من 60 دولة حول العالم.

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