هكذا يمكنك أرشفة الصور على إنستغرام بدل حذفها

أطلقت شبكة إنستغرام الاجتماعية لمشاركة الصور تحديثاً جديداً لتطبيقها على الهواتف الذكية جلب معه ميزة أرشفة الصور. حيث بات الآن بوسع المستخدمين أرشفة أي صورة وإخفائها عن جميع المتابعين من دون الحاجة لحذفها، مع إمكانية إعادة الصورة من جديد لتظهر داخل ملفك الشخصي كالمعتاد.

وتوفر الميزة الجديدة مساحة للمستخدم للاحتفاظ بصوره القديمة أو تلك التي لا يرغب بإظهارها للجميع والرجوع إليها بطريقة سهلة.

كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة لإخفاء صورهم لفترة محدودة من الوقت لسبب آو لآخر، فمثلاً يُمكن للمشاهير أرشفة الصورة في حال رغبتهم بوقف التعليقات على صورة معينة، ومن ثم إعادتها للملف الشخصي بعد فترة من الوقت.

الخطوات التالية تشرح كيفية القيام بأرشفة الصور على إنستغرام