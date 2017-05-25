 هكذا يمكنك أرشفة الصور على إنستغرام بدل حذفها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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هكذا يمكنك أرشفة الصور على إنستغرام بدل حذفها

هكذا يمكنك أرشفة الصور على إنستغرام بدل حذفها
 المناطق - وكالات

أطلقت شبكة إنستغرام الاجتماعية لمشاركة الصور تحديثاً جديداً لتطبيقها على الهواتف الذكية جلب معه ميزة أرشفة الصور. حيث بات الآن بوسع المستخدمين أرشفة أي صورة وإخفائها عن جميع المتابعين من دون الحاجة لحذفها، مع إمكانية إعادة الصورة من جديد لتظهر داخل ملفك الشخصي كالمعتاد.

وتوفر الميزة الجديدة مساحة للمستخدم للاحتفاظ بصوره القديمة أو تلك التي لا يرغب بإظهارها للجميع والرجوع إليها بطريقة سهلة.

كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة لإخفاء صورهم لفترة محدودة من الوقت لسبب آو لآخر، فمثلاً يُمكن للمشاهير أرشفة الصورة في حال رغبتهم بوقف التعليقات على صورة معينة، ومن ثم إعادتها للملف الشخصي بعد فترة من الوقت.

الخطوات التالية تشرح كيفية القيام بأرشفة الصور على إنستغرام

  • يجب في البداية تحديث التطبيق إلى آخر إصدار وهو متوفر الآن على متجري غوغل بلاي وآب ستور.
  • بعد تحديث التطبيق، ستلاحظ ظهور أيقونة جديدة تشبه الساعة أعلى ملفك الشخصي ويتم فيها عرض الصور التي تمت أرشفتها.
  • لأرشفة صورة معينة، اضغط عليها ثم توجه إلى الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين الصورة.
  • من الخيارات الظاهرة أمامك اضغط على خيار Archive
  • ستلاحظ اختفاء الصورة من ملف الشخصي ولن يتمكن متابعيك من رؤيتها.
  • لإعادة الصورة من جديد إلى ملفك الشخصي، اذهب إلى أيقونة الأرشفة أعلى الشاشة، ثم اختر الصورة التي ترغب بإعادة نشرها وانقر على خيار Show on Profile.

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