 ترمب عن زعيم كوريا الشمالية: مجنون يملك أسلحة نووية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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ترمب عن زعيم كوريا الشمالية: مجنون يملك أسلحة نووية

ترمب عن زعيم كوريا الشمالية: مجنون يملك أسلحة نووية
 المناطق - وكالات

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بأنه “مجنون يملك أسلحة نووية”، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفلبيني رودريغو دوتيرتي في نهاية نيسان/أبريل، وفق صحيفة ” واشنطن بوست “.

واستناداً إلى الصحيفة، قال ترمب في نهاية تلك المكالمة الهاتفية، التي حدثت يوم 29 نيسان/أبريل: “لا يمكننا أن نترك مجنوناً يملك أسلحة نووية حُرّاً بهذا الشكل”.

وأضاف الرئيس الأميركي متحدثاً عن كوريا الشمالية: “لدينا قوة نارية كبيرة أكثر منها بعشرين مرة، لكننا لا نريد استخدامها”.

وبعد ذلك بثلاثة أيام قال ترمب لوكالة بلومبرغ إنه “يتشرف” بلقاء الزعيم الكوري الشمالي، الذي يخضع برنامج بلاده النووي لعقوبات دولية.

وأوضحت “واشنطن بوست” أن ترمب سعى أيضا خلال المكالمة مع دوتيرتي إلى الاستفسار عما إذا كان كيم جونغ-أون “مُستقراً أم غير مستقرّ”.

وردّ دوتيرتي أن كيم لديه “لعبة خطيرة في يديه يمكن أن تخلق الكثير من العذاب والمعاناة للبشرية جمعاء”.

إلا أن ترمب بدا مطمئناً إلى أن التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية قد فشلت، مؤكداً أن “كل صواريخه تحطمت، وهذا هو الخبر السار” في إشارة إلى كيم.

وعندما سأل الرئيس الأميركي، دوتيرتي عما إذا كانت للصين “سلطة على” كيم، أجابه الرئيس الفلبيني “نعم، في النهاية، الورقة الأخيرة هي في يد الصين. فقط الصين”. وقال ترمب: “آمل أن الصين تحل المشكلة، لكن إذا لم تفعلها الصين، سنفعلها نحن”.

وأنهى الرئيس الأميركي المكالمة بدعوة دوتيرتي إلى زيارة البيت الأبيض “في أي وقت يريده”، واصفاً إياه بأنه “رجل صالح”.

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