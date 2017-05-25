 هذه قائمة المواقع القطرية المحجوبة في السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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هذه قائمة المواقع القطرية المحجوبة في السعودية

هذه قائمة المواقع القطرية المحجوبة في السعودية
المناطق - الرياض

حجبت الجهات المختصة في المملكة، الأربعاء، مواقع “الجزيرة.نت” ووكالة الأنباء القطرية (قنا) ومواقع الوطن والراية والعرب والشرق ومجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية.

ويأتي هذا الإجراء بعد تصريحات أمير قطر، أمس الثلاثاء، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية “قنا”، ومواقف  الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث في  البحرين.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد شدد على أن  قطر نجحت في بناء علاقات  قوية مع  أميركا و  إيران في وقت واحد، نظراً لما تمثله  إيران من ثقل  إقليمي و  إسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة.

وقال أيضاً “لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب، لأنه صنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله”، وطالب  مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين إلى “مراجعة موقفهم المناهض لقطر”، ووقف “سيل  الحملات والاتهامات المتكررة التي لا تخدم العلاقات والمصالح المشتركة”، مؤكداً أن قطر لا تتدخل بشؤون أي دولة، مهما حرمت شعبها من حريته وحقوقه.

وأشار إلى أن “قاعدة  العديد مع أنها تمثل حصانة لقطر من  أطماع بعض الدول المجاورة، إلا أنها هي الفرصة الوحيدة لأميركا لامتلاك النفوذ العسكري بالمنطقة، في تشابك للمصالح يفوق قدرة أي إدارة على تغييره”.

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