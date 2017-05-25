وزير الإسكان: 75 % من المواطنين ليس لديهم القدرة على شراء سكن

قال ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، إن حال سوق العقار سابقا أنشأ فراغا سعريا، الأمر الذي أسهم في أن تصبح أسعار الوحدات السكنية تتناسب فقط مع 25 في المائة من المواطنين، بينما 75 في المائة من المواطنين ليس لديهم القدرة على شراء سكن، ما أسهم في لجوء المواطنين إلى الإيجار.

وأضاف وزير الإسكان على هامش افتتاح مؤتمر تقنية البناء في مدينة الرياض، أمس، أن نصف مشاريع المليون وحدة سكنية الجديدة سيتم تشييدها بتقنية البناء الحديثة، إضافة إلى أن الوزارة ستبدأ في توزيع تلك الوحدات التي تم بناؤها بالتقنية الحديثة في نهاية شهر شوال المقبل.

وجاء هذا المؤتمر الذي يقدم حلول وتقنيات البناء الحديثة استشعارا من الوزارة لتيسير أفضل الفرص وأنسبها للمواطن لامتلاك منزل المستقبل، حيث إن بعض التقنيات توفر ما يقارب 30 في المائة من قيمة البناء الحالية، ولكون المملكة تقدم اليوم فرصا غير مسبوقة في قطاع الإسكان، إذ تشير التقديرات الحالية إلى الحاجة إلى بناء مليون مسكن خلال 5 إلى 7 سنوات، لتغطية الفجوة في قطاع المساكن، عبر بناء نسبة كبيرة من تلك المساكن باستخدام تقنيات البناء الحديثة ومناهج التشييد المتقدمة لتوليد الوظائف وزيادة الاعتماد على المحتوى المحلي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

وأشار الوزير، إلى أن البناء الجاهز لا يختلف عن البناء التقليدي سوى في إعداد المصنعية، وأن الوزارة تطمح في زيادة هذا العدد مع وجود 45 شركة عالمية ومحلية، بهدف توفير مبانٍ ذات جودة عالية وتتوافق مع القدرة الشرائية للمواطن، منوها إلى أنه تم اعتماد البناء بالخرسانة الجاهزة لتشييد 39 ألف وحدة ضمن برنامج سكني.

وأوضح، أن التقنيات الحديثة موجودة فعليا في السوق المحلي ولكن تحتاج فقط إلى تطبيقها من أجل تحقيق أهدافها بما فيها توظيف السعوديين، كاشفا في الوقت ذاته أن وزارته ستبدأ في استخدام البناء بتقنية الثري دي بحلول 2018.