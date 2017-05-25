1.9 مليار ريال قيمة 7 عقارات من تركة “الراجحي”

أعلن مجلس تصفية عقارات الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي ــ رحمه الله ــ بلوغ قيمة العقارات التي تم بيعها في ثلاثة مزادات من مزادات التركة العقارية للشيخ صالح 1.900.099.000، بعد أن حققت مبيعات مزاد مخطط القدس في الرياض قيمة بلغت 950 مليون ريال في المزاد العلني الثالث من سلسلة المزادات العقارية، التي يقيمها مجلس التصفية، بالتعاون مع شركة إتقان العقارية، وتحت إشراف وزارة العدل.

وأقيم المزاد مطلع هذا الأسبوع بحضور فاق التوقعات، وسط منافسة عالية في المزايدة على 565 قطعة سكنية وتجارية توزعت في 41 بلوكا، حيث وصل سعر المتر المربع التجاري في المخطط للقطع الواقعة على شارع عبدالرحمن الغافقي 6000 ريال، فيما بلغت أعلى قيمة للمتر المربع في القطع السكنية الداخلية للمخطط 3000 ريال.

وحصل أكثر من 1500 مزايد على بطاقة المزايدة على القطع السكنية والتجارية والبلوكات، واستوفوا متطلبات الدخول المالية والقانونية، حيث تم بيع 80 في المائة من المخطط في اليوم الأول، الذي استمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، واستكملت 20 في المائة منه في ثلاث ساعات من اليوم الثاني للمزاد.

ويعد مخطط أراضي القدس من المخططات المتميزة مساحة وموقعا، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لمخطط القدس 707.946 مترا مربعا، ويعد المخطط الأشهر في حي القدس والروضة شرقي الرياض، ويقع وسط الأحياء السكنية في الحي، فضلا عن ارتباطه بامتداد طريق العروبة الجديد مخرج 11، الذي أصبح شريانا رئيسا بين شرق الرياض ووسطها وشمالها، إضافة إلى ارتباط موقع المخطط بالدائري الشرقي وطريق الملك عبدالله، وتراوح مساحات القطع داخل المخطط بين 600 و900 متر مربع.

وأوضحت “إتقان” العقارية، الشركة المسوقة والمنظمة للمزادات العقارية، أنّها ستسمر في الإعلان عن المزادات القادمة من مزادات التركة العقارية للشيخ صالح الراجحي، ودعت الراغبين في الاستفسار عنها إلى الاتصال على مركز الاتصال الموحد 920001019 أو زيارة المعرض الدائم للعقارات ومكتب مجلس التصفية الواقع في العاصمة الرياض على طريق الملك فهد جنوب برج المملكة.