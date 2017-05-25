 3 أسباب تمنع نقل مباراة الزعيم من الدوحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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3 أسباب تمنع نقل مباراة الزعيم من الدوحة

3 أسباب تمنع نقل مباراة الزعيم من الدوحة
المناطق - الرياض

أفادت مصادر بأن أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لم يصلها خطاب رسمي من إدارة نادي الهلال تطلب فيه نقل اللقاء.

في الوقت الذي تشكل ثلاثة أسباب حاجزا أمام إدارة نادي الهلال في نقل مباراة الفريق (إياب) أمام فريق استقلال خوزستان الإيراني ضمن دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا ‏المقررة الثلاثاء القادم الرابع من رمضان على ملعب الغرافة في الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة. وهي: أخذ موافقة الفريق الإيراني على نقل المباراة، وتقديم مبررات مقنعة لعدم اللعب في الدوحة، إضافة الى ضيق الوقت أمام لجنة المسابقات الآسيوية لاتخاذ قرارها بشكل فوري، وفقا لـ”عكاظ”.

‏ميدانيا، منح الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة المدرب دياز جميع لاعبي الفريق الأول راحة لمدة يومين (الأربعاء والخميس) نظير المجهود الذي بذله اللاعبون خلال الفترة الماضية، ‏على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غد (الجمعة) استعدادا لآخر مبارياته هذا الموسم أمام فريق استقلال خوزستان الإيراني.

على صعيد آخر، حقق الفريق الهلالي النجاح هذا الموسم بدرجة تفوق، إذ أكد رئيس النادي الأمير نواف بن سعد أن هذا النجاح جاء نتاج عمل جماعي تبلور في جهد الجميع من إدارة وجهاز فني ولاعبين وإداريين، إضافة إلى دور الجمهور الهلالي هذا الموسم بحضوره ودعمه الذي كان استثنائيا.

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