 الأمم المتحدة: الكوليرا لا يزال ينتشر في اليمن بوتيرة غير مسبوقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة: الكوليرا لا يزال ينتشر في اليمن بوتيرة غير مسبوقة

الأمم المتحدة: الكوليرا لا يزال ينتشر في اليمن بوتيرة غير مسبوقة
المناطق - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة، الاربعاء، أن اليمن يمر في الوقت الراهن بأكبر وباء مرض الكوليرا في تاريخه.

وقال منسق المساعدات الإنسانية لليمن في الأمم المتحدة، جيمي ماكغولدريك، في بيان خطي صدر عنه اليوم: “إن مرض الكوليرا لا يزال ينتشر في اليمن بأسره بوتيرة غير مسبوقة، ويتعرض للإصابة به الرجال والنساء والأطفال”.

وأوضح ميكغولدريك في البيان، الذي تم نشره في موقع إدارة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن دوائر الصحة في اليمن سجلت خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من 35.5 ألف حالة إصابة محتملة بالكوليرا، مشددا على أن الثلث منهم على الأقل أطفال.

وذكر المسؤول الأممي أن ما لا يقل عن 361 شخصا توفوا خلال هذه الفترة جراء المرض، مبينا أن حالات الموت تم رصدها في 19 من أصل 22 محافظة يمنية.

 

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