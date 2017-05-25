مطالبين برفع الأحتياج … معلمو الحاسب الآلي والتربية الفنية يتظلمون في تعليم الجوف

طالب عشرات المغتربين من معلمي الحاسب الآلي والتربية الفنية المسؤولين عن تحديد الأحتياج في الإدارة العامة للتعليم بالجوف بضرورة إيجاد حلول تضمن مساواتهم بالمعلمين في مختلف مناطق المملكة، وجاء ذلك عقب أن ظهرت حركة النقل الخارجي مخيبه للآمال بسبب ضعف عدد المنقولين إلى منطقة الجوف.

وتوجه عدد من المعلمين إلى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف لمعرفة أسباب تدني احتياج المنطقة الأمر الذي حرمهم من فرصة النقل إلى منطقة الجوف رغم قضائهم لسنوات في مناطق مختلفة، مؤكدين أن استمرار الإحتياج بهذه الأعداد يقلل من حظوظهم في النقل، مطالبين المسؤولين بحلول تنهي معاناتهم مع النقل الخارجي.

وقال أحمد بن محمد النصيري وعبدالله بن وصفي الدندني معلمي حاسب آلي أن المطالب تهدف لزيادة الأحتياج من خلال تمكين معلمي الحاسب الآلي من التفرغ في التشكيلات الإشرافية والإدارية، إضافة إلى تقليل الإنتداب الجزئي في مدارس المرحلة المتوسطة، كما هو معمول به في الكثير من المناطق.

مؤكدين ضرورة تحرك المسؤولين في تعليم الجوف من خلال المطالبة بحركة نقل استثنائية أسوة في بعض المناطق التي بادرت الوزارة في إنهاء معاناة المعلمين.

رئيس قسم الحاسب الآلي في إدارة تعليم الجوف طارق بن عبدالله العويضة أكد أنه أستمع لجميع مطالب معلمي الحاسب الآلي وبرر ما يتعلق بالقسم، وأصطحب العويضة المعلمين إلى مدير تعليم الجوف الأستاذ فواز الجعفر الذي أوضح بعض النقاط المهمة ووعد المعلمين برفع التظلم إلى وزارة التعليم.

المتحدث الرسمي بأسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز النبط أكد أن الإدارة ترحب باستقبال تظلم الزملاء المعلمين والمعلمات، والرفع بها للوزارة للاستفسار.