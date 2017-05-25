الأمير عبدالعزيز بن سعد يكافئ 45 يتيم بثلاثمائة ألف ريال

لم يدر بخلد شباب صغار السن اقبلوا على دورة المهارات المتقدمة لصيانة الجوال والمبيعات يمثلون 45 يتيما أن يكون حفل تخرجهم من هذه الدورة التي تنظمها جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة حائل أن يكون الاحتفال برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل والذي فاجأهم خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم بصالة الشيخ علي بن محمد الجميعة بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بحائل بتقديم مبلغ ثلاثمائة ألف ريال دعما لهم في بداية عملهم في مشروعهم الجديد بعد التدريب في رسالة عملية من سموه لدعم كل خطوات إنتاجية للمنطقة وكل خطوات داعمة للشباب وتفتح لهم مصادر عمل مناسبة وقال سموه في كلمة موجهة للشباب البدايات دوما صعبة ولكن أنا والوطن ككل يراهن عليكم فكونوا خير سفراء بعزمكم وطموحكم لتفتحوا مزيدا من الفرص الأخرى القادمة لأقرانكم الآخرين الذين ينتظرون الفرصة وقال إن تقديمي لهذا المبلغ هو بالنيابة عن كل حضور الحفل وكل ابناء المنطقة فلست بأكرمكم ولكن هي مساهمة تحفيزية وسأسلمها للغرفة ليتم توزيعها على هؤلاء الشباب كما وجه سموه المسئولين ببنك الجزيرة وبالبنوك الأخرى ولرجال الاعمال للمساهمة بدعم حملة تراحم لاطلاق سراح سجناء الديون المالية جاء ذلك خلال الحفل الذي رعاه سموه لتخريج متدربي دورتي المهارات المتقدمة لصيانة الجوال والمبيعات لعدد 45 يتيم وتخريج دورة تعزيز القيم للأطفال وتوقيع الاتفاقيات مع شركاء النجاح وبدء بالقران الكريم ثم القى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة حائل خالد بن علي السيف رحب فيها بسموه وأعرب عن شكره للرعاية الكريمة والاهتمام المتواصل من سموه بكل صغيرة وكبيرة في المنطقة وخصوصا فيما يدعم الشباب والفتيات ويفتح لهم المستقبل مشيرا إلى اهتمام الجمعية بتبني إنشاء معهد تدريب لتكن المخرجات على أعلى مستوى بإذن الله وتقديم برامج تدريب مجانية لأبناء شهداء الواجب

ثم عرض مرئي عن معهد أضواء المعرفة للتدريب والتعليم بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية

ثم ألقيت كلمة شركاء النجاح ألقاها بالنيابة عنهم مدير مكافحة المخدرات بمنطقة حائل العقيد سلوم بن مسعد النفيعي أعرب فيها عن شكر أمير منطقة حائل على قربه ودعمه للشباب موضحا بأن عدد من استفاد من المشروع الوطني نبراس بمنطقة حائل 500 متدرب و100 طفل وطفلة

ثم ألقى رئيس المسئولية الاجتماعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد بن علي العليان الذي أكد دعم البنك لبرامج المسئولية الاجتماعية بالمنطقة وفي مناطق المملكة وأشار إلى دعم البنك للجان تراحم في مناطق المملكة وللأسر المنتجة مستدلا بدعم إقامة ثلاث مهرجانات للأسر المنتجة بالمنطقة بالتعاون مع جمعية أجا النسائية الخيرية بمنطقة حائل .

اثر ذلك تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية والخيرية بالمنطقة .

ثم قام أمير منطقة حائل توزيع الشهادات التدريبية للخريجين ثم كرم سموه المساهمين بانجاح الدورات التدريبية للشباب .

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد وعدد من المسئولين .