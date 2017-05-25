الرويلي يحصل على الماجستير

حصل الأستاذ سلطان بن قابل الرويلي على درجة الماجستير في تخصص المناهج وطرق تدريس الحاسب الآلي، من جامعة الملك سعود، وكان موضوع دراسته التي أشرف عليها الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الهدلق “أثر إستراتيجية التلعيب على التحصيل الدراسي في مقرر الحاسب الآلي للصف الأول متوسط”.

الرويلي قدم بهذه المناسبة الشكر والتقدير لجميع المهنئين، متمنياً لهم التوفيق.