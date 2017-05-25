لأول مرة.. توظيف عناصر نسائية بقوات أمن المنشآت التابعة لـ”أرامكو”

كشف قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد الجباري، أنه تم توظيف عناصر نسائية بقوات أمن المنشآت في نقاط التفتيش بشركة أرامكو، وذلك للمرة الأولى، مبيناً أنه تم توظيف العدد الكافي منهن وتشرف عليهن الشركة.

وأوضح اللواء الجباري خلال رعايته تخريج دورتين لمكافحة الإرهاب بمعهد محمد بن نايف لحماية وأمن المنشآت بالمنطقة الشرقية أمس (الأربعاء)، أن قوات أمن المنشآت تغطي جميع مناطق المملكة عدا منطقتي حائل والباحة، مؤكداً أنهما ضمن المناطق المستهدفة تغطيتها.

وأوضح أن آخر مشاركة للقوات في التمرينات الخارجية كانت مع دولة البحرين وهي قادرة على المشاركة في أي تمرين وبأي موقع سواء كان داخل المملكة او خارجها.