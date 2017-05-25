 لأول مرة.. توظيف عناصر نسائية بقوات أمن المنشآت التابعة لـ”أرامكو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إنفوغرافيك.. الأسباب الرئيسية لوفيات الإنسان الجيش اليمني يصد هجوما حوثيا بمأرب ومقتل أكثر من 15 انقلابيا الرئاسة الفلسطينية: القدس عاصمة فلسطين إلى الأبد سفير المملكة لدى اليمن وعدد من المسؤولين يشاركون بورشة عمل في لندن تبحث سبل حل الأزمة اليمنية لأول مرة.. توظيف عناصر نسائية بقوات أمن المنشآت التابعة لـ”أرامكو” فيروس “الفدية” يضرب هيئة البريد الروسية العثور على متفجرات واعتقال شخص سابع في مانشستر مطالبين برفع الأحتياج … معلمو الحاسب الآلي والتربية الفنية يتظلمون في تعليم الجوف الرويلي يحصل على الماجستير الأمير عبدالعزيز بن سعد يكافئ 45 يتيم بثلاثمائة ألف ريال الأمم المتحدة: الكوليرا لا يزال ينتشر في اليمن بوتيرة غير مسبوقة 3 أسباب تمنع نقل مباراة الزعيم من الدوحة

لأول مرة.. توظيف عناصر نسائية بقوات أمن المنشآت التابعة لـ”أرامكو”

لأول مرة.. توظيف عناصر نسائية بقوات أمن المنشآت التابعة لـ”أرامكو”
تعبيرية
المناطق - الرياض

كشف قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد الجباري، أنه تم توظيف عناصر نسائية بقوات أمن المنشآت في نقاط التفتيش بشركة أرامكو، وذلك للمرة الأولى، مبيناً أنه تم توظيف العدد الكافي منهن وتشرف عليهن الشركة.

وأوضح اللواء الجباري خلال رعايته تخريج دورتين لمكافحة الإرهاب بمعهد محمد بن نايف لحماية وأمن المنشآت بالمنطقة الشرقية أمس (الأربعاء)، أن قوات أمن المنشآت تغطي جميع مناطق المملكة عدا منطقتي حائل والباحة، مؤكداً أنهما ضمن المناطق المستهدفة تغطيتها.

وأوضح أن آخر مشاركة للقوات في التمرينات الخارجية كانت مع دولة البحرين وهي قادرة على المشاركة في أي تمرين وبأي موقع سواء كان داخل المملكة او خارجها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>