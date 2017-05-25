الرئاسة الفلسطينية: القدس عاصمة فلسطين إلى الأبد

قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم إن مدينة القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي عاصمة دولة فلسطين، وستبقى كذلك إلى الأبد.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، في بيان صحفي تعقيبًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول القدس بقوله: إن هذه التصريحات من شأنها توتير الأجواء، وتعقيد الوضع القائم، وإعاقة المساعي التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

ودعا أبو ردينه، رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى التوقف عن إطلاق مثل هذه التصريحات، ووقف التحريض المستمر من قبل وزراء حكومته، وبشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.