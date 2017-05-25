 الجيش اليمني يصد هجوما حوثيا بمأرب ومقتل أكثر من 15 انقلابيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يصد هجوما حوثيا بمأرب ومقتل أكثر من 15 انقلابيا

الجيش اليمني يصد هجوما حوثيا بمأرب ومقتل أكثر من 15 انقلابيا
المناطق - اليمن

وقالمصدر عسكري أن ما لا يقل عن 15 مسلحاً من مليشيا الحوثي وقوات صالح قتلوا في المواجهات، فيما فقد الجيش الوطني ستة من جنوده.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني المسنودة بطيران التحالف العربي صدت محاولة تقدم للحوثيين باتجاه تلة “القاضي” و”النهود” جنوب غرب مديرية صرواح، كما أسرت أربعة من مليشيا الحوثي وصالح.

شرق تعز
وفي سياق متصل سيطرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على مبنى البنك المركزي وبعض المباني المجاورة له شرق مدينة تعز بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيا الحوثيين وقوات صالح.

وقال مراسل الجزيرة في اليمن إن المعارك مستمرة وسط تقدم ملحوظ لقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في شارع القصر الجمهوري.

وخاضت قوات الجيش اليمني معارك طيلة ثلاثة أيام ضد الحوثيين وقوات صالح التي كانت تستخدم مبنى البنك المركزي ثكنة عسكرية لمسلحيها وقناصيها.

كما سيطرت قوات الجيش والمقاومة الشعبية على عدد من المباني المحيطة بالبنك ومبان سكنية مطلة على معسكر التشريفات وأجزاء كبيرة من كلية الطب.

 ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر يمني قوله إن 11 مسلحا من الحوثيين قتلوا، كما قتل جنديان حكوميان في المعارك.

وقد واصلت مليشيا الحوثي قصفها العشوائي على وسط تعز مما أدى لمقتل ثمانية مدنيين بينهم طفلان، فيما أصيب أكثر من عشرين.

وقد ارتفع عدد القتلى خلال يومين إلى 17 فيما جرح أكثر من أربعين. ونددت السلطة المحلية في محافظة تعز بقصف الحوثيين وقوات صالح وطالبت المجتمع الدولي بإيقاف المجازر التي يتعرض لها سكان المدينة المحاصرة.

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