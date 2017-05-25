إنفوغرافيك.. الأسباب الرئيسية لوفيات الإنسان

كشف تقرير صحفي بريطاني وآخر أميركي أن أكثر أسباب وفيات الإنسان هي أمراض القلب والدورة الدموية، الأمر الذي يعني أن على المدخنين إعادة النظر جديا في العادة التي يمارسونها يوميا.

وأوضحت هيئة الصحة الوطنية البريطانية نتائج التقارير الصحية، التي اعتمدت أرقام الوفيات في العام 2014، في “أطلس المخاطر” على الإنسان ونشرته على موقعها على الإنترنت، منوهة إلى أن أعداد الوفيات في ذلك العام بلغت 2,626,418 وفاة.

وبحسب هذا الأطلس، كما يتضح أيضا من الإنفوغرافيك المرفق، فإن السبب الأول في وفاة الإنسان هو أمراض القلب المختلفة، ويليه أمراض السرطان ثم أمراض الجهاز التنفسي فالعصبي والهضمي.

وتبين الأرقام المرفقة، الصادرة عن التقرير الإحصائي الحيوي الوطني الأميركي، فرقا واضحا بين ضحايا أمراض القلب وبقية الأمراض.

ولا شك أن هذه النتيجة تشير بوضوح إلى ن مخاوفنا غالبا ما تكون في غير محلها، وأن علينا أن نخشى من السيجارة والتدخين أكثر من أي شيء آخر وأن نتناول طعاما صحيا وطازجا يحتوي على الكثير من الخضراوات بدلا من أن نخشى من الموت قتلا أو بحادث سيارة أو غير ذلك من أسباب.