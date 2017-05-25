الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة في أول أيام رمضان

يشهد، السبت المقبل، وهو أول أيام شهر رمضان المبارك وفق الحسابات الفلكية، ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، التي تتكرر مرتين سنويا.

وجاء ذلك في بيان لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر (حكومي)، الأربعاء.

وقال المعهد، في البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن اليوم الأول من رمضان عام 1438(هجري) سيشهد حدوث ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت صلاة الظهر.

وأشار المعهد إلى أن ذلك يحين في الساعة 12 و18 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة (9 و18دقيقة ت.غ)، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماما.

يشار إلى أن المحكمة العليا ، دعت الثلاثاء، المواطنين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس (29 شعبان)، فإن لم يُر في تلك الليلة، يتم تحري الهلال مساء الجمعة القادمة (30 شعبان).

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها السعودية لتحري رؤية هلال رمضان في يومين.

وعن سبب تلك الخطوة، قالت المحكمة إنها تأتي “نظرا إلى أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر شعبان مساء الأربعاء 26 أبريل/نيسان الماضي.

جدير بالذكر أن الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم تعتمد على المملكة في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.