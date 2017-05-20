أمير الباحة يقدم تعازيه لوالد وذوي الشهيد الغامدي

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التعازي والمواساة لوالد وذوي الشهيد الرقيب مظلي علي عبدالله علي الغامدي ، الذي استُشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي.

وسأل سموه في اتصال هاتفي, الله عز وجل للشهيد الغامدي الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكداً سموه أن القيادة والشعب السعودي يثمنان الدور الكبير الذي يقدمه هؤلاء الأبطال في ميدان العزة والكرامة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهتهم أعرب والد وذوو الشهيد, عن بالغ شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة, على تعازية ومواساته والتي تعكس اهتمام ولاة الامر يحفظهم الله ، والتي كان لها أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم، مؤكدين أنهم جميعا فداء للوطن وان الواجب الديني يحتم علينا الدفاع عن حياض هذا الوطن الابي في ظل قيادته الحكيمة أيدها الله ، معتبرين استشهاد ابنهم هو شرف في ميدان العز والكرامة .