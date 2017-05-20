 تراحم مع مشاهير وإعلاميي حائل يتسابقون لإطلاق 100 سجين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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تراحم مع مشاهير وإعلاميي حائل يتسابقون لإطلاق 100 سجين

تراحم مع مشاهير وإعلاميي حائل يتسابقون لإطلاق 100 سجين
المناطق - حائل
عقدت اللجنة الإعلامية لحملة تفريج كربة 100 سجين بحائل، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر اللجنة بالغرفة التجارية بحائل، بحضور رئيس لجنة تراحم حائل الأستاذ منصور العمار وحضور عدد كبير من إعلاميي ومشاهير منطقة حائل بتغيطة من قناة نايلات وقناة التميز واذاعة الرياض .
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تساعد على تسديد دين وإطلاق أكبر عدد من سجناء المنطقة وعودتهم إلى أهاليهم وأبنائهم، كما تم أيضا مناقشة الدور الإعلامي لإعلاميي المنطقة ومشاهير السناب، الذين أبدوا استعدادهم لدعم الحملة ابتغاء الأجر من الله – عز وجل – ومساعدة سجناء الدين من خلال إعلاناتهم ووقوفهم مع الحملة، كما تم تحديد موعد للحفل الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل والرئيس الفخري للجنة تراحم في الثالث من شهر رمضان المبارك.
وتتيح اللجنة أرقام حسابات التبرعات للحملة، داعية كل من يريد الأجر المشاركة في هذا العمل الخيري من أهالي المنطقة عبر حسابات الحملة الرئيسية، كالتالي :
مصرف الراجحي 118608010333531
بنك الرياض 6131744349940
البنك الأهلي التجاري 37175007000110
وللتواصل مع الحملة عبر العناوين التالية :
الايميل :
تويتر
trahomhail@
سناب شات : tr-hail

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