المديرية العامة للسجون تخرج “355” متدرباً من مديريات السجون من كافة المناطق

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت أنه نيابة عن مدير عام للسجون، اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي رعى مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير/ اللواء مبارك بن غازي العتيبي، حفل تخريج عدد من الدورات التخصصية في مركز تدريب المديرية العامة للسجون، حيث اشتملت على أربعة مسارات تدريبية تخصصية في مهام الشرطة العسكرية والحراسات الداخلية، وكذلك أمن وحماية السجناء، وحفظ النظام، وقد بلغ عدد خريجيها “355” متدرباً من مديريات السجون من كافة المناطق.

وأوضح بأن هذه الجهود تمت وفق الخطط التي أعدتها إدارة التدريب والتطوير بالمديرية العامة للسجون، التي أثمرت – بفضل الله – عن تدشين مركزَين تدريبيَّيْن، أحدهما في جدة، ويستهدف العاملين في السجون من ضباط وأفراد، بدءًا من التدريب التأسيسي والتأهيلي إلى الدورات المتقدمة بمساراتها المختلفة. ومركز تدريبي آخر في مدينة الرياض، يستهدف العنصر النسائي من العاملات في السجون، بهدف تطوير أداء العاملات في السجون النسائية.

وأضاف بأن سياسات التدريب في هذه المراكز تنطلق وفق رؤية تدريبية وتعليمية تخصصية، تسعى لأن تكون هذه المراكز صروحاً رائدة ومتفردة بإذن الله تعالى، لتقديم أفضل الحلول التدريبية في العلوم الأمنية والتأهيلية الإصلاحية، لتمكين الدارسين من التميز في الأداء الوظيفي، سواء من منسوبي قطاع السجون أو منسوبي القطاعات الأمنية الأخرى، من خلال توفير فرص تدريبية عالية المهنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء في تقديم حقائب تدريبية رائدة وفاعلة باعتماد أفضل الممارسات المهنية في مجال تنمية الموارد البشرية.

ومن جانبه أوضح قائد مركز التدريب بجدة المقدم محمد العسيري أن المركز عقد دورة تدريبية في المسارات الأربع لمدة ثمانية أسابيع وكانت نسبة النجاح (85 %)، وتلقى المتدربون خلال تلك الفترة عدداً من المهارات التدريبية في رفع اللياقة البدنية ومهارات الاشتباك والسيطرة والإسعافات الأولية وعمليات الإخلاء، وكذلك الأنظمة، ومهارة الرماية على الأسلحة المستخدمة في القطاع، إضافة إلى العلوم الأمنية المتخصصة في السجون بمساراتها وتخصصاتها.

واختتم بأن المركز سوف يستمر بإذن الله بأداء مهامه وتطوير قدراته، بما يسهم في صقل مهارات العاملين في السجون على مختلف المهارات التدريبية التي تحقق أعلى درجات الأداء والتميز في المهام الوظيفية للعاملين في السجون.

وقد اشتمل الحفل على استعراض تمرين (ماهر 6)، الذي احتوى على ستة عروض تدريبية على بعض المهارات الأمنية التي اكتسبها المتدربون في الحفاظ على أمن السجون.

من ناحية اخرى وعرفانا بالدور البطولي لشهداء الواجب فقد استقبل مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير ابن شهيد الواجب العريف / علي القرني أحد شهداء منسوبي القطاع. وكانت المديرية العامة للسجون قد أطلقت اسماء اثنين من منسوبيها من شهداء الواجب على قاعتين تدريبية بالمركز.

تلا ذلك تكريم الجهات المشاركة والمتفوقين أوائل الدورات، وعدد من منسوبي القطاع الذين حققوا مراكز متقدمة في عدد من الدورات التدريبية داخل وخارج المملكة متمنياً للخريجين التوفيق في حياتهم العملية،