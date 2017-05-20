 ساما تلزم البنوك بتسجيل رهون العقارات بأسماء المستفيدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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ساما تلزم البنوك بتسجيل رهون العقارات بأسماء المستفيدين

ساما تلزم البنوك بتسجيل رهون العقارات بأسماء المستفيدين
المناطق - الرياض

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة عقودها، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه.

وطالبت “ساما” في تعميم صادر عنها البنوك والمصارف وشركات التمويل بتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسمها خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات، حسبما نقلت صحيفة “عكاظ”.

وقال وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة أحمد آل الشيخ في التعميم إنه على البنوك وشركات التمويل توعية العملاء بذلك، وتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو المصرف أو شركات التمويل.

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