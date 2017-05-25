 جامعة نايف العربية تختتم برنامج “تحليل المخدرات في عينات مابعد الوفاة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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جامعة نايف العربية تختتم برنامج “تحليل المخدرات في عينات مابعد الوفاة”

جامعة نايف العربية تختتم برنامج “تحليل المخدرات في عينات مابعد الوفاة”
واس - الرياض

اختتمت اليوم بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أعمال البرنامج العلمي “تحليل المخدرات في عينات مابعد الوفاة”, الذي نظمته كلية علوم الأدلة الجنائية في إطار برنامج الجامعة العلمي للعام 2017م , خلال الفترة من 25 إلى 29 / 8 / 1438هـ .
وشارك في أعمال البرنامج العاملون في مجال تحليل المخدرات في كلاً من الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والعاملون في مراكز السموم و إدارات مكافحة المخدرات والمستشفيات ومراكز علاج الإدمان وزارات الصحة والخدمة المدنية وهيئات الغذاء والدواء والهيئات القضائية والأجهزة الأمنية ذات العلاقة في الدول العربية .
وهدف البرنامج إلى تنمية القدرات العلمية والعملية للمشاركين في مجال إيضاح الأسس المنهجية لتحليل المخدرات ونواتج أيضها في عينات ما بعد الوفاة، وبيان التقنيات المخبرية الحديثة المستخدمة في استخلاص وكشف المخدرات، والوقوف على التفسير العلمي لنتائج التحليل .
ويأتي تنظيم هذا البرنامج العلمي في إطار جهود الجامعة لتنفيذ الاستراتيجيات العربية لمكافحة المخدرات، وتلبية لاحتياجات الأجهزة الأمنية العربية في هذا المجال .

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