 بحضور الزايدي مدارس الصقير تقيم حفلها الختامي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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بحضور الزايدي مدارس الصقير تقيم حفلها الختامي

بحضور الزايدي مدارس الصقير تقيم حفلها الختامي
المناطق - الطائف - عادل الزهراني
بحضور مساعدة المدير العام للشئون التعليمية الأستاذة مها بنت طاهر الزايدي ومساعدة مدير مكتب التعليم الأهلي الأستاذة جوهرة عابد الحارثي ومشرفة التعليم الأهلي الأستاذة عواطف بنت طاهر الزايدي أقامت مدارس الصقير العالمية الحديثة حفلها السنوي الختامي يوم الخميس الموافق على مسرح جمعية اليقظة الخيرية.
وقد شهد الاحتفال العديد من الفقرات الخطابية والإنشادية ، كما تابعت الحاضرات عروضا تقديمية نالت الاستحسان والثناء.
وفي الختام تقدمت الزايدي لمالكة ومنسوبات مدارس الصقير الحديثة بالشكر والتقدير على كل  الجهود التي بذلت خلال العام الدراسي والتي توجت في أمسية  رائعة وكرنفال جميل تجسدت به أجمل مظاهر الولاء والانتماء للوطن وتعزيز القيم الدينية والهوية الوطنية وتبادل الثقافات بين الشعوب مسطرة فخرها بتلك المخرجات وبالقائمات عليها ، مشيدة بالمتابعة المستمرة من مساعدة ومشرفات مكتب التعليم الأهلي.

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