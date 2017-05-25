 مدير تعليم الشرقية لمقاولي الصيانة: انجزوا المشاريع في مواقيتها بنسبة أخطاء صفرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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مدير تعليم الشرقية لمقاولي الصيانة: انجزوا المشاريع في مواقيتها بنسبة أخطاء صفرية

مدير تعليم الشرقية لمقاولي الصيانة: انجزوا المشاريع في مواقيتها بنسبة أخطاء صفرية
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس أهمية بدء العام الدراسي المقبل 1438 – 1439هـ ،وقد انتهت جميع المبان التعليمية من  المشاريع المنفذة فيها من تأهيل وترميم وصيانة وإنجاز المشاريع في وقتها بما يضمن بداية صحيحة خالية من الأخطاء، لافتا إلى  أهمية تهيئة المناخ الملائم داخل المدرسة للطلاب والطالبات وجميع منسوبيها، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المقاولين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول مع مقاولي الترميم والتأهيل والصيانة والتكييف والنظافة مع  المدير العام اليوم الخميس بحضور المساعد للخدمات المساندة الأستاذ سعيد الزهراني،  ومدير إدارة المباني المهندس ناصر الجابر.

وطالب الدكتور المديرس بتطبيق أعلى معايير الجودة والاتقان في تنفيذ المشاريع  وفقا للمواصفات والمقاييس التي أقرتها الوزارة في مشاريعها،  مؤكدا بأن هذا الاجتماع يأتي في وقت مناسب للمقاولين لبدء العمل في الصيانة واستثمار وقت الإجازة وخلو المدارس من الطلاب والطالبات.

وأشار المساعد للخدمات المساندة سعيد الزهراني إلى أهمية عقد الاجتماع مع المقاولين  للتعرف على التحديات وطرح الحلول المناسبة لهم باعتبارهم شركاء في التنمية؛ والتأكيد على التكاملية وجودة التنفيذ.

كما استعرض مدير إدارة المباني المهندس  ناصر الجابر مسؤوليات وواجبات المقاولين وآلية صرف المستخلصات و إجراءات الصرف.

بعد ذلك أتيحت الفرصة لنقاش مفتوح للجميع واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات العملية التي من شأنها تحسين مستوى الأداء استعدادًا لبدء العام الدراسي القادم.

 

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