 “وفــاء” تكرم أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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“وفــاء” تكرم أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم

“وفــاء” تكرم أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم
المناطق - الدمام - سطام الفروان
كرم مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين، وبرعاية مدير مدير المكتب عبدالعزيز بن سالم السلامة أربعة من أبناء المتوفين من شهداء الواجب، وخمسة طلاب من أبناء المعلمين المتوفين على رأس العمل، وطالب واحد من أبناء المعلمين المتوفين خارج العمل.
وألقى مساعد مكتب مدير التعليم للشؤون التعليمية بمكتب غرب الدمام عبدالرحمن الغامدي كلمةً بارك فيها للجميع نجاحهم وتفوقهم ونوه على أن مكتب التربية دوماً يفتح أبوابه للجميع ويستقبلهم ويمد يديه للكل وفق الامكانيات، كما أشار مشرف التوجيه والإرشاد عبدالله فتوح عن إعتزازه وفخره بالطلاب وبما قدمه آبائهم متمنيا لهم التوفيق.
من جهتها هنأت مديرة مكتب وفاء بالمنطقة الشرقية غنية الغافري الطلاب الناجحين ونقلت تهنئة مدير عام التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس وتمنياته للناجحين بمستقبل مليئ بالانجازات. وأشارت إلى أن عملية حصر أعداد المشمولين برعاية المكتب أسفرت عن ١٥٣ طالبًا وطالبة في كافة مكاتب التعليم. كما ثمّنت دور منسقي ومنسقات مكتب وفاء في مكاتب التعليم بالمنطقة والذين كان لهم دور كبير في تحقيق الأهداف ومبادلة الوفاء لأهل الوفاء.
وشكرت الغافري مدراء التعليم في المناطق على دعمهم وتجاوبهم لما يخدم المكتب وأهدافه، وقالت إن المكتب وجَد تجاوبًا وتفاعلًا من المهتمين بأبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين، ويرحب بكافة المبادرات التي تسهم في تحقيق أعلى درجات التوافق النفسي والاجتماعي والعلمي والصحي للطلاب والطالبات من خلال الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص والمؤسسات الراعية. مشيرة الى أن المكتب لا يتدخل في الامتيازات الممنوحة للطلاب من الجهات الأخرى، ومؤكدة على أن الدولة لاتألوا جهدا في سبيل رفاهية المواطن أيا كان موقعه وبخاصة من قدموا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن
ومن جانب آخر احتفل مكتب التعليم بغرب الدمام للبنات بخمسين طالبة ناجحة من مختلف المراحل الدراسية وهنأت مديرة مكتب التعليم بغرب الدمام سعاد الغامدي الطالبات وقالت إن هذا اليوم من الأيام الجميلة التي يشعر فيها الإنسان بالفخر والغبطة بالدور الكبير الذي قام به الآباء من شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين  وأشارت أن مشاركة الطلاب فرحة النجاح أقل الواجبات التي يقدمها المكتب لهم

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