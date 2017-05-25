وحدات تفكيك المتفجرات تصل إلى جامعة في مانشستر استجابة لنداء عاجل

وصلت وحدات تفكيك المتفجرات إلى جامعة في ترافورد بضواحي مانشستر الخميس استجابة إلى نداء تلقته من المكان، بحسب ما أفاد بيان للشرطة.وأفاد البيان المقتضب أن الوحدات “وصلت إلى الموقع الآن استجابة لنداء من جامعة ترافورد”، فيما تم إغلاق الطرقات المحيطة .