مندوب: أوبك تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر

قال مندوب بأوبك إن المنظمة قررت اليوم الخميس تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر إلى مارس آذار 2018.

ومن المرجح أن تشترك نحو عشر دول غير أعضاء بقيادة روسيا أكبر منتج للنفط في العالم في التخفيضات كما فعلت بالتزامن مع منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ بداية يناير كانون الثاني. وتجتمع أوبك بالمنتجين من خارجها في وقت لاحق اليوم.

كانت تخفيضات أوبك ساعدت في العودة بالنفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام مما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة وقد اضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.