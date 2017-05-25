أمانة منطقة تبوك تعتمد خطة طوارئ للنظافة العامة والرقابة على الأسواق والمطاعم في شهر رمضان المبارك

أقرت أمانة منطقة تبوك خطتها وبرنامج عملها خلال موسم شهر رمضان المبارك , تمثلت خطتها في تكثيف أعمال النظافة والرقابة البيئية ومتابعة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية والبسطات الرمضانية ومتابعة المرافق العامة.

وأوضح أمين منطقة تبوك نايف بن سعيدان, أن الخطة اعتمدت على تكثيف مختلف الأعمال خاصة في المناطق التي تشهد كثافة عالية من قبل مرتادي المساجد والأسواق خلال الشهر الفضيل، مؤكداً أن ذلك يأتي حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, ومتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ .

وأفاد أن الأمانة قامت بتوفير جميع الطاقات والإمكانيات منذ وقت مبكر وفقا لخطة عمل متكاملة حددت فيها مسؤوليات ومهام إدارتي النظافة وإدارة صحة البيئة والأسواق خلال الموسم, إضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين .

وأبان أنه في مجال النظافة تم تقسيم العمل على فترتين صباحية ومسائية وبساعات عمل تتوافق وآلية العمل في أربع مناطق بالمنطقة تشمل نظافة الحدائق وساحات المساجد والأسواق ومخيمات الإفطار الرمضاني, والشوارع, أما فيما يخص عمل إدارة الرقابة الصحية والأسواق فستشتمل خطة العمل فيها أيضا على فترتين تبدأ الفترة الأولى منها الساعة الثالثة عصراَ وحتى السادسة والنصف مساء, فيما تبدأ الفترة الثانية من الساعة العاشرة مساءا وحتى الساعة الواحدة صباحاً يتم من خلالها متابعة المطاعم والبوفيهات والوجبات السريعة والمسالخ والملاحم والمطابخ الشعبية, ويتم خلال هذه الخطة متابعة تحضير وتجهيز الأطعمة بطريقة تداولها وعدم عرضها خارج المحلات مع عدم وجود بسطات داخل الأحياء والشوارع التجارية , وتطبيق الاشتراطات الصحية على المحلات والعاملين بها .

ودعا أمين منطقة تبوك, المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات صحية من قبل المحلات التجارية أو أي ملحوظات على النظافة العامة عبر خط الطوارئ الذي خصص له رقم 940 يعمل على مدار الساعة, مشيراً إلى أن جميع موظفي استقبال الشكاوي والتعامل معها على الاستعداد التام لتلقي أي شكاوى بخصوص تقديم الخدمات في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة كافة.