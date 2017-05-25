 جامعة القصيم تحيي اليوم العالمي لطبيب الأسرة بحملة طبية بعنيزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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جامعة القصيم تحيي اليوم العالمي لطبيب الأسرة بحملة طبية بعنيزة

جامعة القصيم تحيي اليوم العالمي لطبيب الأسرة بحملة طبية بعنيزة
المناطق - عنيزة
نفذت جامعة القصيم ممثلة في قسم طب الأسرة والمجتمع بكلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة، مؤخرا حملة توعوية للتعريف بطب الأسرة بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع تحت شعار “لرعاية شاملة” بعنيزه مول، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لطبيب الأسرة، للتوعية بأهمية هذا التخصص ودوره المتعاظم في خدمة المجتمع من خلال نظام الرعاية الصحية الأولية.
وقدم الأطباء المشاركون في الحملة الاستشارات الطبية المجانية لأكثر من ٣٥٠ مستفيد ومستفيدة، فيما يتعلق برعاية الأمومة والطفولة، والتعامل مع الأمراض المزمنة، كالضغط، والسكري، والربو، والتطعيمات، كما تضمنت معرضًا توعويًا للرجال، وآخر للنساء.
وتتواكب الحملة مع رؤية المملكة 2030، لتحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث تهدف لتعريف المجتمع بدور طبيب الأسرة في التشخيص الطبي وتوجيه المراجع إلى التخصص المناسب حسب الحالة، ودوره الوقائي والعلاجي بدنياً ونفسياً واجتماعياً، ورعاية المسنين.
يذكر أن طبيب الأسرة هو مفتاح الرعاية الشاملة، وهو أول طبيب يلجأ إليه المريض في أي وضع صحي سواء كان بسيطاً أو صعباً وهو يوفر على المريض جهد التنقل بين التخصصات المختلفة والتردد على المستشفيات، إن طب الأسرة أو العائلة هو أساس النظام الصحي ومفتاح الرعاية الصحية الشاملة في معظم البلدان، ويتواجد بصفة عامة في المراكز الصحية والعيادات الجامعية والعيادات الخاصة وقسم طب الأسرة في المستشفيات الرئيسي.

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