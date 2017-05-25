أمير نجران يبارك تسمية مساعد لرئيس المحكمة وتعيين قاضٍ

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تسمية فضيلة الشيخ علي بن موسى القحطاني، مساعدًا لرئيس المحكمة العامة بالمنطقة، وتعيين فضيلة الشيخ أحمد جبران سحاري، قاضيًا بالمحكمة.

وأعرب سموه لدى استقباله فضيلة رئيس المحمة العامة، الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل طالب، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، عن تهنئته بالثقة على تسمية مساعد لرئيس المحكمة، وتعيين قاضٍ، سائلاً المولى أن يعينهما ويوفقهما لأداء الأمانة.

من جهته، عبر فضيلة رئيس المحكمة، عن شكره لسمو أمير المنطقة على كريم تهنئته واستقباله.