 صحة تبوك تحتفي بأبناء الموظفين في فعالية ” يوم في العمل مع والدي “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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صحة تبوك تحتفي بأبناء الموظفين في فعالية ” يوم في العمل مع والدي “

صحة تبوك تحتفي بأبناء الموظفين في فعالية ” يوم في العمل مع والدي “
المناطق - بريدة
نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثله بإدارة التواصل الداخلي وبحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي والمساعدين وعدد من مدراء الادارات والموظفين صباح اليوم ” الخميس “بمقر المديرية  فعاليات ” يوم في العمل مع والدي” وذلك من خلال اصطحاب الاباء الموظفين لأبنائهم لمقر عملهم حيث تم عمل فقرات ترفيهية وتناول وجبة الافطار وتقديم الهدايا لهم .
و أشاد الدكتور الغامدي بهذه الفعالية التي تجسد التواصل مع ابناء الموظفين ومشاركتهم يوم عمل كامل واطلاعهم على العمل والاجراءات  بعيدا عن روتين العمل اليومي .
معرباً عن شكره للقائمين على تنظيم للمنظمين  الفعالية من ادارة التواصل الداخلي التابعة للموارد البشرية  والعلاقات العامة والأعلام  .
وفي نهاية الفعالية تم تكريم المشاركين في فعالية “يوم في العمل مع والدي” كما تم توزيع الهدايا للأبناء .
من جهته اوضح مدير ادارة التواصل الداخلي عبدالله الرشيدان بان هذه الفعالية تهدف الى معرفة الابناء  لطبيعة العمل لا بائهم واصطحابهم الى مكاتبهم لمعرفة ما يقومون به من اعمال يومية ومشاركتهم في اعمالهم  واشار الرشيدان بان هذه الفعالية باكورة برامج ادارة التواصل الداخلي  التابعة للموارد البشرية .

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