 الصحة : نجاح عمليتين بالمنظار لمفصل الكتف بمستشفى الملك خالد بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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الصحة : نجاح عمليتين بالمنظار لمفصل الكتف بمستشفى الملك خالد بتبوك

الصحة : نجاح عمليتين بالمنظار لمفصل الكتف بمستشفى الملك خالد بتبوك
المناطق - تبوك
نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد بتبوك في إجراء أول عمليتين جراحيتين بالمنظار لمفصل  الكتف لمريضتين بدأت لديهما أوجاع الكتف بعد سقوط شديد على الكتف وكانت كل واحدة منهما تعاني من ألم شديد  مع تحدد في حركة الكتف .
وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أظهرت أشعة الرنين المغناطيسي وجود تمزق كامل للوتر المدور للحالة الأولى و تمزق جزئي للحالة الثانية مع وجود نسيج إلتهابي في الحالتين .
حيث تم إجراء عملية جراحية بالمنظار للحالتين بإزالة النسيج الإلتهابي و خياطة الوتر المدور .
و بفضل الله تعالى خرجت المريضتان من المستشفى في اليوم الثاني من العملية وحالتهما الصحية جيدة وسيتم متابعة العلاج في العيادة الخارجية

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