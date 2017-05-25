نائب أمير منطقة نجران يلتقي رئيس وأعضاء النادي الأدبي بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ،نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان بالإمارة اليوم ، رئيس النادي الأدبي بالمنطقة ، سعيد بن علي ال مرضمة برافقه أعضاء النادري ، الذي قدموا للسلام وتهنئة سموه الكريم ، بالثقة الملكية لتعيينه نائباً لأمير المنطقة سائلين الله تعالى التوفيق لسموه .

وتسلم سمو نائب أمير منطقة نجران ، تقريراً اشتمل على مهام وأنجازات النادري الأدبي بالمنطقة ، كما أطلع سموه على عدداً من مطبوعات النادي .

من جانبه أعرب سمو الأمير تركي بن هذلول ، عن شكره لرئيس النادي الأدبي بالمنطقة ، ومرافقيه وماعبروا عنه من مشاعر طيبة .