 نائب أمير منطقة نجران يلتقي رئيس وأعضاء النادي الأدبي بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة نجران يلتقي رئيس وأعضاء النادي الأدبي بالمنطقة

نائب أمير منطقة نجران يلتقي رئيس وأعضاء النادي الأدبي بالمنطقة
المناطق - نجران

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ،نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان بالإمارة اليوم ، رئيس النادي الأدبي بالمنطقة ، سعيد بن علي ال مرضمة برافقه أعضاء النادري ، الذي قدموا للسلام وتهنئة سموه الكريم ، بالثقة الملكية لتعيينه نائباً لأمير المنطقة سائلين الله تعالى التوفيق لسموه .

وتسلم سمو نائب أمير منطقة نجران ، تقريراً اشتمل على مهام وأنجازات النادري الأدبي بالمنطقة ، كما أطلع سموه على عدداً من مطبوعات النادي .

من جانبه أعرب سمو الأمير تركي بن هذلول ، عن شكره لرئيس النادي الأدبي بالمنطقة ، ومرافقيه وماعبروا عنه من مشاعر طيبة .

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