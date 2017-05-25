أمير القصيم: الأعمال التطوعية أحدى الصور الإيجابية للمجتمع الحضاري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبة بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة اليوم الخميس رئيس جمعية البر الخيرية بعقلة الصقور الشيخ خالد الحجاج ، يرافقه سالم بن حيلان الوهبي نظير جهوده المجتمعية في خدمة المحافظة.

حيث استعرض رئيس جمعية البر الخيرية على مسامع سمو أمير منطقة القصيم الجهود التطوعية والمجتمعية والتي بذلها سالم الوهبي في محافظة عقلة الصقور وغيرها من الأماكن ، مبيناً بأن امتداد تلك الأعمال انعكس بشكل إيجابي وعلى المدى الطويل الذي جعلها تنمو ولله الحمد عبر أعماله الخيرة.

بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم ، سالم الوهبي نظير الجهود المجتمعية التي بذلها ويبذلها في خدمة المحافظة ، مبيناً سموه بأن الأعمال التطوعية هي أحدى مصادر عمل الخير , وتسهم في عكس صورة إيجابية عن المجتمع , وتوضح مدى ازدهاره مبيناً بأنها إحدى ركائز القيم وأحد أهم مظاهر المجتمع السليم والحضاري والذي يعكس قيم التعاون لنشر الخير بين أفراد المجتمع الواحد , مقدماً شكره للأستاذ سالم الوهبي على ما قدمه من أعمال تطوعية ومؤكداً بأنه إحدى النماذج المشرفة في منطقة القصيم.