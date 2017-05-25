 أمير القصيم: الأعمال التطوعية أحدى الصور الإيجابية للمجتمع الحضاري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم: الأعمال التطوعية أحدى الصور الإيجابية للمجتمع الحضاري نائب أمير منطقة نجران يلتقي رئيس وأعضاء النادي الأدبي بالمنطقة الصحة : نجاح عمليتين بالمنظار لمفصل الكتف بمستشفى الملك خالد بتبوك صحة تبوك تحتفي بأبناء الموظفين في فعالية ” يوم في العمل مع والدي “ أمير نجران يبارك تسمية مساعد لرئيس المحكمة وتعيين قاضٍ جامعة القصيم تحيي اليوم العالمي لطبيب الأسرة بحملة طبية بعنيزة جنرال تبوك على موعد مع الإنجاز  نظمته غرفة القصيم بالتعاون مع وزارة الإسكان .. لقاء تعريفي بمزايا برنامج اتحاد الملاك وشبكة إيجار ومنافعها للوحدات العقارية حذرت من استغلالهم للشهر الكريم .. شرطة القصيم تحكم رقابتها على المتسولين طبقته بكافة محاكم التنفيذ بالمملكة .. العدل تحصل على شهادة التميز التقني من الأمم المتحدة بمشروعها “محكمة بلا ورق” أمير القصيم : الوفاء لأهل العطاء عادة إيجابية محفزة للأجيال معززة للتميز مهتمون يحذرون من بعض حسابات “تويتر” التي تسعى لخدمة بعض الدول

أمير القصيم: الأعمال التطوعية أحدى الصور الإيجابية للمجتمع الحضاري

أمير القصيم: الأعمال التطوعية أحدى الصور الإيجابية للمجتمع الحضاري
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبة بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة اليوم الخميس رئيس جمعية البر الخيرية بعقلة الصقور الشيخ خالد الحجاج ، يرافقه سالم بن حيلان الوهبي نظير جهوده المجتمعية في خدمة المحافظة.

حيث استعرض رئيس جمعية البر الخيرية على مسامع سمو أمير منطقة القصيم الجهود التطوعية والمجتمعية والتي بذلها سالم الوهبي في محافظة عقلة الصقور وغيرها من الأماكن ، مبيناً بأن امتداد تلك الأعمال انعكس بشكل إيجابي وعلى المدى الطويل الذي جعلها تنمو ولله الحمد عبر أعماله الخيرة.

بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم ، سالم الوهبي نظير الجهود المجتمعية التي بذلها ويبذلها في خدمة المحافظة ، مبيناً سموه بأن الأعمال التطوعية هي أحدى مصادر عمل الخير , وتسهم في عكس صورة إيجابية عن المجتمع , وتوضح مدى ازدهاره مبيناً بأنها إحدى ركائز القيم وأحد أهم مظاهر المجتمع السليم والحضاري والذي يعكس قيم التعاون لنشر الخير بين أفراد المجتمع الواحد , مقدماً شكره للأستاذ سالم الوهبي على ما قدمه من أعمال تطوعية ومؤكداً بأنه إحدى النماذج المشرفة في منطقة القصيم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>