الهيئة الملكية بينبع تقيم سـوقاً وخـيـمـة رمضانـية خلال شهر رمضان المبارك

تقيم الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الأملاك سـوقاً وخـيـمـة رمضانـية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بسوق الشفا التجاري بعد صلاة العصر، وسوق النواة التجاري خلال الفترة المسائية.

وأوضح مدير عام الخدمات العامة بالهيئة الملكية بينبع المهندس موسى بن عيسى المالكي، أن السوقين الرمضانيين لهذا العام، سيكونا مختلفين من ناحية الشكل والمضمون، إذ سيتم إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة خلال

السوق المسائي بمركز النواة التجاري، مشيراً بأنه سيصاحب السوق عدد من الفعاليات والأنشطة المسابقات الترفيهية والتثقيفية للزوار، وعرض عدد من الأفكار التوعوية والأنشطة المتعددة التي تخدم سكان وزوار مدينة ينبع الصناعية.

وأن الهيئة الملكية بينبع تنظم من كل عام الأسوق الرمضانية، ومنها سوق الشفا الرمضاني الذي يرتاده مئات المتسوقين بشكل يومي لشراء مايناسبهم من المأكولات والمشروبات الرمضانية، ولقاء الأقارب والأصدقاء، إذ يشهد السوق

حركة نشطة من بعد صلاة العصر وحتى موعد الإفطار.