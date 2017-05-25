 الهيئة الملكية بينبع تقيم سـوقاً وخـيـمـة رمضانـية خلال شهر رمضان المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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الهيئة الملكية بينبع تقيم سـوقاً وخـيـمـة رمضانـية خلال شهر رمضان المبارك

الهيئة الملكية بينبع تقيم سـوقاً وخـيـمـة رمضانـية خلال شهر رمضان المبارك
المناطق - ينبع الصناعية
تقيم الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الأملاك سـوقاً وخـيـمـة رمضانـية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بسوق الشفا التجاري بعد صلاة العصر، وسوق النواة التجاري خلال الفترة المسائية.

 

وأوضح مدير عام الخدمات العامة بالهيئة الملكية بينبع المهندس موسى بن عيسى المالكي، أن السوقين الرمضانيين لهذا العام، سيكونا مختلفين من ناحية الشكل والمضمون، إذ سيتم إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة خلال
السوق المسائي بمركز النواة التجاري، مشيراً بأنه سيصاحب السوق عدد من الفعاليات والأنشطة المسابقات الترفيهية والتثقيفية للزوار، وعرض عدد من الأفكار التوعوية والأنشطة المتعددة التي تخدم سكان وزوار مدينة ينبع الصناعية.
  وأن الهيئة الملكية بينبع تنظم من كل عام الأسوق الرمضانية، ومنها سوق الشفا الرمضاني الذي يرتاده مئات المتسوقين بشكل يومي لشراء مايناسبهم من المأكولات والمشروبات الرمضانية، ولقاء الأقارب والأصدقاء، إذ يشهد السوق
حركة نشطة من بعد صلاة العصر وحتى موعد الإفطار.
  والسوق الرمضاني المسائي بمركز النواة التجاري تم تصميمة بالهوية القديمة والطراز القديم للإسواق الشعبية، مع إضافة الزينة الرمضانية، في كافة أنحاء السوق مع إقامة بوابات رئيسية لدخول وخروج الزوار بكل سلاسلة وإنسيابية،
فيما سيتم تجهيز أكشاك وعربات في كافة أنحاء السوق حسب الأنشطة التجارية بشكل متجانس مع تخصيص موقع لسيارات المطاعم المتنقلة، وبازار نسائي للإسر المنتجة طوال ليالي شهر رمضان المبارك.
 
 
 
 

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