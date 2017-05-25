استعدادا لشهر رمضان إدارة النظافة والسجاد بالمسجد النبوي تطلق حملة “تطهير”

أطلقت إدارة النظافة والسجاد بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حملتها ( تطهير ) والتي تأتي ضمن الخطة التنظيمية لشهر رمضان المبارك للعام 1438هـ حيث هيأت الإدارة الترتيبات اللازمة من فرش جميع المسجد النبوي وسطحه والأجزاء المخصصة للصلاة في الساحات الغربية والشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية بعدد أكثر من ( 16 ألف ) سجادة والعمل على تكثيف أعمال النظافة داخل المسجد وساحاته.

وأوضح مدير إدارة النظافة والسجاد بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ سعود بن عبدالرزاق العوفي بأن إدارته تقدم العديد من الخدمات التي تشمل كنس الروضة الشريفة وتطيبها بمعطرات الورد بمعدل 6مرات يوميا لتجهيزها للصائمين والزوار، بالإضافة إلى غسيل الأرضيات داخل الحرم بمعدل 3 مرات يوميا وبإستخدام 32 مكينة غسيل مجهزة بمواد النظافة، وأبان العوفي أن الإدارة تقوم بكنس سجاد المسجد النبوي بمعدل 3 مرات يوميا بإستخدام أكثر من 200 مكينة للكنس، كما يتم تشغيل 1250 عامل نظافة في أقسام الرجال و200 عاملة في أقسام النساء بشكل يومي .

وأكد العوفي على حرص وتوجيهات معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للصائمين وزوار المسجد النبوي, وذلك ليتسنى لهم الطمأنينة وأداء مناسكهم بكل راحة وسرور, مشيرا إلى أن إدارة النظافة والسجاد تعمل على مدار 24 ساعة يومياً, من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من قاصدي المسجد النبوي.