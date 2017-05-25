بالفيديو.. فضيحة أعمال التزوير في (مسرحية) انتخابات الملالي تخرج للعلن

في الوقت الذي زاد الملا روحاني في المؤتمر الصحفي في 22 أيار من الكذبة النجومية السابقة التي كانت وزارة الداخلية في حكومتها قد أطلقتها بمشاركة 41 مليون ناخب في الانتخابات بنسبة 4 ملايين وزعم أن 45 مليون ناخب قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع، فان حالات أعمال التزوير واختلاق الأرقام النجومية وافتعال مشاهد سخيفة لإظهار مراكز الاقتراع مكتظة بالناخبين، تفضح واحدة تلو أخرى حقيقة هذه المسرحية أكثر فأكثر.

وبحسب مقطع فيديو نشرته أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يقول شاب طالب جامعي خارج مركز الاقتراع: “ذهبت 10 مرات ورجعت، لا يسمحون لنا بأن (ندخل مركز الاقتراع) … يملأون 20-30 حافلة ويجلبونهم هنا… ويدخلونهم، إني شخصيًا لا أريد أن أدلي بصوتي، جئت فقط بسبب جامعتي حيث قالوا يجب أن يتم الختم على (ورقة جنسيتي) حتى أستطيع أن أحصل على شهادة دراستي وهذا (كل الأمر) فقط! إني لا أريد أن أدلي بصوتي لأحد، كل أصدقائي هنا حالهم حالي”.

ويؤيده كل الشباب الموجودين في المشهد ويقولون «كلنا هنا نريد الختم فقط»

وفي فيديو آخر، يقول عدد من الأهالي من قرية شارقنج في بيرجند (مركز محافظة خراسان الجنوبية) : إن عدد سكان قريتنا هو 30 شخصًا في أقصى حده ولكنهم أدلوا بـ 399 صوتًا باسم القرية، أي نسبة التصويت هو 13.5 مرة أكثر من عدد سكان القرية.

ويقول أحد الأهالي: “راجعنا القائممقامية وقلنا إن 399 صوتًا أخرجوا من قريتنا وهذه مخالفة. قالوا لنا لا شأن لكم في الأمر”.

ويقول صاحبه “أعطوا إحصائية كاذبة عن قريتنا، اسألوا الناس كلهم يقولون 7 عوائل فقط تسكن في هذه القرية كيف يمكن مع 7 عوائل 400 شخصًا يصوتون؟”.

وقالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن فضيحة أعمال التزوير وشراء الأصوات بلغت حدًا يقول فيه وزير الداخلية للنظام إن تقديم وجبات الغداء والعشاء في الانتخابات أمر عادي.

وقال لتلفزيون النظام: “يقوم أحد بإلقاء خطاب ويوجه دعوة يحضر بموجبه 100 شخص في اللجنة الانتخابية وفي المساء يقدمون وجبة عشاء، فهل هذا يعنى شراء الصوت؟ الكل يقومون بذلك وهذا من (آداب الضيافة) أن يقدموا وجبة غداء لهم”.

كما إن الصخب الإعلامي للنظام بشأن مشاركة واسعة للإيرانيين خارج البلاد في هذه المسرحية كانت حالة أخرى من البالونات التي أطلقها النظام في هذه التمثيلية القائمة على الدجل ولكنها انفجرت بسرعة حيث وحسب إحصائية وزارة الداخلية للنظام ومع كل أعمال الغش والتزوير واختلاق الأرقام فقد شارك 6.5 بالمئة في التصويت وبالتأكيد أن العدد الحقيقي هو أقل من هذا الرقم بكثير.