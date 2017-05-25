 قياس يقيم محاضرة بعنوان ” التقويم التكويني وربطه باختبارات المركز “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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قياس يقيم محاضرة بعنوان ” التقويم التكويني وربطه باختبارات المركز “

قياس يقيم محاضرة بعنوان ” التقويم التكويني وربطه باختبارات المركز “
المناطق_الرياض

أقام المركز الوطني للقياس أمس الأربعاء 28 شعبان 1438هـ محاضرة بعنوان ” التقويم التكويني وربطه باختبارات المركز “، وذلك بمقر المركز بمدينة الرياض.

وتم خلال المحاضرة طرح مقترح لعمل تقويمات تكوينية تستخرج تقارير عن مستويات الطلاب والمدرسة والمنطقة بهدف تطوير التعليم في المملكة .

حضر المحاضرة صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود المدير التنفيذي للمركز وعدد من  منسوبي هيئة تقويم التعليم ومركز “قياس”.

قدم المحاضرة كل من مدير إدارة القياس بالمركز الدكتور خليل الحربي ومستشار إدارة القياس الدكتور عبدالله التويجري ومستشار إدارة القياس الدكتور عبدالله الجوعي.

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