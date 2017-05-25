 محافظ المزاحمية يكرم مواطن تبرع بأرض استثمارية لخيرية الغطغط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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محافظ المزاحمية يكرم مواطن تبرع بأرض استثمارية لخيرية الغطغط

محافظ المزاحمية يكرم مواطن تبرع بأرض استثمارية لخيرية الغطغط
المناطق_الرياض
كرم محافظ المزاحمية عساف العساف المواطن عليان بن عبدالمحسن بن خثيله بعد تبرعه بقطعة أرض اسثمارية على طريق الملك عبدالعزيز الحيوي بالمزاحمية لإنشاء وقف تابع لجمعية الغطغط الخيرية يشتمل على مركز إداري وسوق تجاري وشقق سكنية لخدمة احتياجات الجمعية.
و قدم المحافظ شكره و تقديره للمواطن ابن خثيله على هذا العمل الخيري الذي يحقق التكافل والترابط الاجتماعي وغرس القيم الإسلامية.
ودعا المشرف على الجمعية الخيرية بالغطغط فارس عيد العتيبي الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من فاعل الخير هذا العمل الإنساني والاجتماعي المبارك وأن يجعله في موازين حسناته

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