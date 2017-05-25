 جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالحجرة تختتم برنامج ( علمني آية ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالحجرة تختتم برنامج ( علمني آية ) أحمد بن سليمان ملازما من كلية الملك فهد البحرية قياس يقيم محاضرة بعنوان ” التقويم التكويني وربطه باختبارات المركز “ محافظ المزاحمية يكرم مواطن تبرع بأرض استثمارية لخيرية الغطغط بالفيديو.. فضيحة أعمال التزوير في (مسرحية) انتخابات الملالي تخرج للعلن الملكة إليزابيث تزور جرحى هجوم مانشستر رونالدو يقود البرتغال في كأس القارات وزير الخارجية يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة منتخبنا يفوز على الإكوادور بثنائية في مونديال الشباب الأمير سعود بن نايف يدعو المخالفين لسرعة الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم طاشكندي: نعمل على تطوير سوق التأمين ورفع نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني بلدية رأس تنورة تغلق 15 محل لمخالفتهم الأنظمة البلدية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالحجرة تختتم برنامج ( علمني آية )

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالحجرة تختتم برنامج ( علمني آية )
المناطق_الباحة

بحضور رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة الدكتور ، مرضي بن أحمد الزهراني ، ومدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الحجرة  الأستاذ ، عبدالله بن مساعد الزهراني ، أقامت الجمعية  مساء يوم الأربعاء 1438/8/28 ‏الحفل الختامي لبرنامج ( علمني آية ) تصحيح جزء عم .
وقد بدأ الحفل بكلمة لمدير الجمعية رحب فيها بالحضور ثم قدم  نبذة مختصرة عن البرنامج وبيّن فيها ان أبرز  أهدافه  ‏إتقان تلاوة “جزء عم ‏- و‏الحصول على إجازة من الشيخ ‏المقرئ ”
وأشار ان البرنامج  يعتبر  احد البرامج التي أطلقتها الجمعية لهذا العام  1438 واقيم من 13 لقاء ‏تضمن 26 ساعة تدريبية ‏وذلك بقاعة التدريب في مقر الجمعية و‏شارك فيه  15 قارئاً من ‏أئمة المساجد ومعلمي حلقات التحفيظ .
وفي نهاية كلمته شكر جميع من شارك وساهم في نجاح البرنامج وكافة أنشطة الجمعية .
بعد ذلك ثم  تكرم المشاركين في البرنامج .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>