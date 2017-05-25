جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالحجرة تختتم برنامج ( علمني آية )

بحضور رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة الدكتور ، مرضي بن أحمد الزهراني ، ومدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الحجرة الأستاذ ، عبدالله بن مساعد الزهراني ، أقامت الجمعية مساء يوم الأربعاء 1438/8/28 ‏الحفل الختامي لبرنامج ( علمني آية ) تصحيح جزء عم .

وقد بدأ الحفل بكلمة لمدير الجمعية رحب فيها بالحضور ثم قدم نبذة مختصرة عن البرنامج وبيّن فيها ان أبرز أهدافه ‏إتقان تلاوة “جزء عم ‏- و‏الحصول على إجازة من الشيخ ‏المقرئ ”

وأشار ان البرنامج يعتبر احد البرامج التي أطلقتها الجمعية لهذا العام 1438 واقيم من 13 لقاء ‏تضمن 26 ساعة تدريبية ‏وذلك بقاعة التدريب في مقر الجمعية و‏شارك فيه 15 قارئاً من ‏أئمة المساجد ومعلمي حلقات التحفيظ .

وفي نهاية كلمته شكر جميع من شارك وساهم في نجاح البرنامج وكافة أنشطة الجمعية .

بعد ذلك ثم تكرم المشاركين في البرنامج .