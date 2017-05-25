بحضور رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة الدكتور ، مرضي بن أحمد الزهراني ، ومدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الحجرة الأستاذ ، عبدالله بن مساعد الزهراني ، أقامت الجمعية مساء يوم الأربعاء 1438/8/28 الحفل الختامي لبرنامج ( علمني آية ) تصحيح جزء عم .
وقد بدأ الحفل بكلمة لمدير الجمعية رحب فيها بالحضور ثم قدم نبذة مختصرة عن البرنامج وبيّن فيها ان أبرز أهدافه إتقان تلاوة “جزء عم - والحصول على إجازة من الشيخ المقرئ ”
وأشار ان البرنامج يعتبر احد البرامج التي أطلقتها الجمعية لهذا العام 1438 واقيم من 13 لقاء تضمن 26 ساعة تدريبية وذلك بقاعة التدريب في مقر الجمعية وشارك فيه 15 قارئاً من أئمة المساجد ومعلمي حلقات التحفيظ .
وفي نهاية كلمته شكر جميع من شارك وساهم في نجاح البرنامج وكافة أنشطة الجمعية .
بعد ذلك ثم تكرم المشاركين في البرنامج .
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالحجرة تختتم برنامج ( علمني آية )
بحضور رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة الدكتور ، مرضي بن أحمد الزهراني ، ومدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الحجرة الأستاذ ، عبدالله بن مساعد الزهراني ، أقامت الجمعية مساء يوم الأربعاء 1438/8/28 الحفل الختامي لبرنامج ( علمني آية ) تصحيح جزء عم .
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