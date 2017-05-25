 صناعي الطائف ” يحتفل بمنسوبيه المتقاعدين والمنقولين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صناعي الطائف ” يحتفل بمنسوبيه المتقاعدين والمنقولين مستشفى الملك خالد يستقبل مرضى هشاشة العظام جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالحجرة تختتم برنامج ( علمني آية ) أحمد بن سليمان ملازما من كلية الملك فهد البحرية قياس يقيم محاضرة بعنوان ” التقويم التكويني وربطه باختبارات المركز “ محافظ المزاحمية يكرم مواطن تبرع بأرض استثمارية لخيرية الغطغط بالفيديو.. فضيحة أعمال التزوير في (مسرحية) انتخابات الملالي تخرج للعلن الملكة إليزابيث تزور جرحى هجوم مانشستر رونالدو يقود البرتغال في كأس القارات وزير الخارجية يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة منتخبنا يفوز على الإكوادور بثنائية في مونديال الشباب الأمير سعود بن نايف يدعو المخالفين لسرعة الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم

صناعي الطائف ” يحتفل بمنسوبيه المتقاعدين والمنقولين

صناعي الطائف ” يحتفل بمنسوبيه المتقاعدين والمنقولين
المناطق_عادل الزهراني

بحضور سعادة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن عقيل كدسة، احتفل المعهد الصناعي الثانوي بالطائف بمنسوبيه المتقاعدين والمنقولين .

وتخلّل الاحتفال الذي أُقيم في الساحة الخضراء بالمعهد العديد من الكلمات التعبيرية والقصائد والشيلات التي أُعدّت خصيصاً لهذه المناسبة .

ومن جانبه شكر مدير المعهد المهندس ابراهيم السفياني للزملاء المتقاعدين جهدهم طيلة فترة تواجدهم بالمعهد ومسيرتهم الحافلة في التدريب وكذلك المنقولين .

كما شكر لسجون الطائف الذين كان لهم تواجد متميز وتعاون مثمر وبنّاء مع فرع المعهد بالسجن العام تعاونهم متمنيا المزيد في سبيل دفع عجلة التدريب والتربية والسلوك .

وفِي ختام الحفل كرّم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المتقاعدين والمنقولين وكذلك المتألقين من منسوبي المعهد طوال العام التدريبي، والرعاة الإعلاميين للمناسبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>