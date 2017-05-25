صناعي الطائف ” يحتفل بمنسوبيه المتقاعدين والمنقولين

بحضور سعادة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن عقيل كدسة، احتفل المعهد الصناعي الثانوي بالطائف بمنسوبيه المتقاعدين والمنقولين .

وتخلّل الاحتفال الذي أُقيم في الساحة الخضراء بالمعهد العديد من الكلمات التعبيرية والقصائد والشيلات التي أُعدّت خصيصاً لهذه المناسبة .

ومن جانبه شكر مدير المعهد المهندس ابراهيم السفياني للزملاء المتقاعدين جهدهم طيلة فترة تواجدهم بالمعهد ومسيرتهم الحافلة في التدريب وكذلك المنقولين .

كما شكر لسجون الطائف الذين كان لهم تواجد متميز وتعاون مثمر وبنّاء مع فرع المعهد بالسجن العام تعاونهم متمنيا المزيد في سبيل دفع عجلة التدريب والتربية والسلوك .

وفِي ختام الحفل كرّم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المتقاعدين والمنقولين وكذلك المتألقين من منسوبي المعهد طوال العام التدريبي، والرعاة الإعلاميين للمناسبة