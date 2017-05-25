 مستشفى الملك خالد يستقبل مرضى هشاشة العظام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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مستشفى الملك خالد يستقبل مرضى هشاشة العظام

مستشفى الملك خالد يستقبل مرضى هشاشة العظام
المناطق_أبها
أعلنت الشؤون الصحية بحفر الباطن عن تشغيل عيادة هشاشة العظام
 في مستشفى الملك خالد العام والتي تقدم برامج علاجية وتوعوية لمرضى
 هشاشة العظام .
وبينت الشؤون الصحية بحفر الباطن ، بان مرض هشاشة
 العظام يعد احد الأمراض التي توصف بانها صامته كونها تصيب المريض دون
 أي أعراض ، وقد تكون الأعراض الأولية هي الكسر جراء إصابات بسيطة.
واشارت بانه من منطلق تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين ، تم
 تفعيل عيادة هشاشة العظام حيث سيتم استقبال الرجال من عمر 60 سنة
والسيدات من عمر 50  سنة ،  بإستثناء الحالات المشتبه بها يتم فحصها دون
 الرجوع للعمر ، مضيفة بانه يتم تشخيص الحالات وعلاجها ومتابعتها في العيادة
 حيث سيكون متوسط فحص الحالات في الشهر الواحد يزيد عن 150 حالة هشاشة عظام .
ووفقا للإحصاءات  خلال الحملات التوعوية خارج المستشفى فقد تم اكتشاف أكثر
 من 70 حالة هشاشة عظام وتم علاجها ومتابعتها بالفحص بجهاز قياس كثافة العظام (دكسا)
وينصح أطباء جراحة العظام بالمستشفى كبار السن مراجعة عيادة هشاشة العظام للفحص عن هشاشة العظام .

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