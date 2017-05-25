مكتب التعليم في الليث يستعرض أبرز المنجزات ويكرم المشرفين التربويين والمدارس المتميزة في الأداء النوعي

برعاية مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، وبحضور المساعد للشؤون التعليمية ( بنين ) الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، و المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي ومدير الإشراف التربوي الدكتور محمد بن أحمد النعيري ، و عدد من رؤساء الأقسام ، و المشرفين التربويين ، وقادة المدارس ، أقام مكتب التعليم في الليث صباح اليوم ( الأربعاء ) فعاليات الحفل الختامي لأنشطته و برامجه ، وعرض أبرز منجزات المكتب للعام الدراسي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ ، وتكريم منسوبيه و الجهات الداعمة لفعالياته ، وذلك بمقر مجمع الأنشطة الطلابية.

و استهل الحفل بمقدمة لرئيس شعبة اللغة العربية الأستاذ طارق الزهراني ، تلا ذلك كلمة ترحيبية لمدير مكتب التعليم في الليث الأستاذ عبيد بن مديني العسافي رحب فيها بالحاضرين ، وأشاد فيها بالدور التربوي و التعليمي الذي يقوم به كافة المشرفين التربويين و الإداريين في المكتب ، وقال نجتمع اليوم لنشاهد مقتطفات من إنجازات رجال يعملون بصمت من أجل أسمى هدف يسعون لتحقيقه وهو المساهمة في إعداد جيلٍ قادرٍ على البناء والتطوير وتحقيق النهضة لبلادنا المباركة بالشراكة مع المدرسة والمعلم ، رجال أمنوا برسالتهم السامية وعملوا بكل صدق وإخلاص خدمة لدينهم ووطنهم .

والحمد لله أن شرفني بأن أكون شاهداً على أعمالهم ومنجزاتهم فهم والله أمناء على أهم مكونات المجتمع وأثمن كنوزه جيل المستقبل وصناّع الأمل وحاملو مشعل العلم والمعرفة ، كما عبر ( العسافي ) عن بالغ شكره وتقديره لمدير التعليم و للمساعد للشؤون التعليمية و لمدير الإشراف التربوي ، على كل ما يجده المكتب و منسوبيه من دعم و توجيه و مساندة ، كما عبر عن شكره وتقديره لكافة منسوبي المكتب من المشرفين و الموظفين وكافة الجهات التعليمية و الإعلامية الداعمة لأنشطة و برامج المكتب .

من جانب آخر استعرض أخصائي التقويم الأستاذ عقاب بن حسين الهلالي أبر إنجازات المشرفين في مؤشرات الأداء الإشرافي الكمي والنوعي بلغة الأرقام، وقال ” الهلالي ” بلغت الزيارات الفنية التي نفذت ( ١٩٩٦) زيارة ، فيما كان عدد الأساليب الاشرافية (١٤٥) أسلوبًا إشرافيًا متنوعا ما بين الدروس النموذجية و الورش و اللقاءات التربوية ، و أضاف : بلغ عدد أيام برامج التنمية المهنية ( ٢٧١) يوما ، و نفذ أخصائي تقويم الأداء ( ١٤ ) برنامجا للمشرفين و قادة المدارس و وكلائها .

بعد ذلك استعرض مشرف القيادة المدرسية الأستاذ محمد بن عطية العمري تقريرمؤشرات قيادة الأداء المدرسي للعام الدراسي الحالي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ ، حيث أوضح أن مجموع اللقاءات والبرامج التدريبية المنفذة و المتعلقة بالمؤشرات سواء للمشرفين أو قادة المدارس (٧ ) برامج تدريبية ، وبلغ مجموع الفرق المشاركة في رصد المؤشرات حسب المجالات (١٠) فرق ، ومجموع الفرق التي شاركت في تقويم الأداء المدرسي النوعي للمدارس (٢٠) فريقا ، وتم قياس (٤٧) مؤشراً تغطي (١٧) مجالاً من مجالات العمل المدرسي في جميع مدارس المكتب والبالغ عددها(٦٠)مدرسة.

بدوره عبر مدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي عن بالغ شكره و تقديره لمنسوبي المكتب وقيادته عرفانا لما بذلوه من جهود متميزة في متابعة سير العملية التربوية والتعليمية في الميدان خلال سير العام الدراسي اسهمت في تحقيق الكثير من المنجزات النوعية على مستوى أداء المدارس وطلابها ومعلميها .

وأثنى ( البركاتي ) على منظومة الأداء الإشرافي ،وانعكاساتها الإيجابية على واقع أداء مكاتب التعليم في المحافظة، ورحب بكل من لديه رؤى وأفكار وبرامج تربوية تدعم التوجهات و الممارسات التربوية الحديثة ، وتطور من مستوى الأداء ، وتهدف إلى تعزيز دور المشرف التربوي في الميدان من أجل تحسين أداء المدارس ، وتجويد العمل التربوي والتعليمي بداخلها ومساعدة قادة المدارس والمعلمين على تخطي العقبات وتجاوز الصعوبات وحل المشكلات ومدهم بالخبرات والمهارات اللازمة ، فضلا عن إيجاد حوافز ومبادرات تدعم عمل المشرفين التربويين وتطور من الأساليب والبرامج الإشرافية لديهم .

وعلى صعيد آخر أعرب المساعد للشؤون التعلمية الدكتور زكي بن رزيق الحازمي عن بالغ شكره و تقديره لسعادة مدير التعليم على رعايته و دعمه الدائم لكافة برامج الشؤون التعليمية ، مؤكدا بأن منظمومة الأداء الإشرافي ، قد قادة الإشراف إلى مساره الصحيح ، منوها بضرورة أن يحرص المشرف التربوي على تطوير قدراته و إمكاناته ، وأن يكون متمكناً من المادة العلمية ، ويمتلك فهما عميقا لأدبيات وفنيات و مؤشرات الأداء الإشرافي ، وأكد ( الحازمي ) بأن من أهم أهداف الإشراف التربوي تحسين التدريس من أجل تحسين التعلم و تحقيق النجاح النوعي على مستوى المدارس ، مشيدا بارتفاع نسب إدارة التعليم في نجاح الطلاب ، و في تحقيق نسب مرتفعة في نتائج اختبارات القدرات العامة .

و بعد ذلك تم تكريم المدارس الفائزة بجائزة التميز في ( تقويم الأداء النوعي )

وهي كالآتي :

المركز الأول ثانوية الليث للمقررات ، و تسلم الجائزة قائد المدرسة الأستاذ محمد بن سعيد بامحرم .

المركز الثاني : مدرسة ذات الصواري الابتدائية بغميقة ، وتسلم الجائزة قائد المدرسة الأستاذ حمود بن محمد الجبيري .

كما تم خلال الحفل تكريم الجهات التعليمية و الإعلامية الداعمة لأنشطة وبرامج المكتب ، وكافة المشرفين التربويين و الموظفين المتميزين العاملين بالمكتب