 أمانة عسير تنطم دخول وخروج السيارات لسوق الغنم وتزيل السيارات التالفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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أمانة عسير تنطم دخول وخروج السيارات لسوق الغنم وتزيل السيارات التالفة

أمانة عسير تنطم دخول وخروج السيارات لسوق الغنم وتزيل السيارات التالفة
المناطق_عسير
بدات امانة منطقة ممثله في الاداره العامة لرقابه الشامله وادارة النظافة بتنظيم المواقف داخل ساحة سوق الغنم بطريق بني مالك وذلك لتسهيل حركة المرورمن حيث دخول السيارات وخروجها استعدادا لدخول شهر رمضان المبارك
اوضح ذلك مدير عام النظافه بالامانه محمد سبران مشيرا الى انه تم سحب اكثر من 7سيارات تالفه تعيق حركة السير داخل السوق واشار انه تم ازالة المخلفات المنزليه والمخلفات ذات الاحجام الكبيره وكنس الاتربه وتطهير الحاويات وصيانتها
مضيفا ان هناك جهوادا كبيره تقوم بهاادارة النطافه في تهيئة المناطق المستهدفه خلال، موسم رمضان من اسواق وحدايق  ومساجد ومشاريع افطار صايم بالاضافة الى اعمال الكنس اليدوي والالي في الطرق الرئيسية والداخلية.

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