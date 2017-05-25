جوجل تتيح ميزة جديدة لتقويم العائلة

أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة موجهة للأسرة والتي تستهدف المستخدمين الذين يرغبون في مشاركة الموسيقى والصور وغيرها من وسائل الترفيه مع أفراد عائلتهم.

إذ تتيح الميزة الجديدة إمكانية مشاركة ما يرغب به المستخدم على مختلف خدمات جوجل مثل يوتيوبوPhoto والتقويم، وKeepp.

وكشفت جوجل عن أن ما يصل إلى 6 أفراد من الأسرة سوف يكونوا قادرين على الحصول على سحابة DVR خاصة بهم بسعر35 دولارًا في الشهر، وسوف يكونوا قادرين على #البث التلفزيوني المباشر من العديد من شبكات الكابل ذات الشعبية مثل ABC وفوكس وCBS وNBC. ووفقًا لموقع Phonearenaa الهندي.

كما ستتم إضافة ميزة مجموعة العائلة الجديدة إلى تقويم جوجل، بحيث يستفيد المستخدمون من مزايا وجود تقويم عائلي مشترك، ما يسهل تتبع أنشطة المجموعات مثل الأفلام أو ألعاب كرة القدم.