 خطأ حسابي يكلف «أوبر» 50 مليون دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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خطأ حسابي يكلف «أوبر» 50 مليون دولار

خطأ حسابي يكلف «أوبر» 50 مليون دولار
المناطق_متابعات

تعهدت شركة “أوبر” للتكنولوجيا الرائدة في مجال تشغيل سيارات الأجرة عبر تطبيق محمول على الهواتف الذكية، بإعادة مبلغ 50 مليون دولار لسائقي نيويورك الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن الشركة في هذا الخصوص، فإنّ خطأ حصل في قسم المحاسبة للشركة، أدّى إلى اقتطاع عمولات إضافية من السائقين طيلة فترة عامين ونصف العام.

وأوضح البيان أنّ الشركة ستعيد مبلغ 900 دولار، لأكثر من 50 ألف سائق بولاية نيويورك، ممّن لديهم اشتراك في نظام أوبر.

وتعهدت الشركة بإعادة العمولات الإضافية إلى السائقين مع فوائدها، خلال أقرب وقت ممكن.

ويقول خبراء أنّ الخطأ الذي بدأ منذ عام 2014، سيكلّف شركة أوبر قرابة 50 مليون دولار.

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