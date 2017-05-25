 تدشين مركز الصيانة الذاتية بمساجد الدمام وضواحيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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تدشين مركز الصيانة الذاتية بمساجد الدمام وضواحيها

تدشين مركز الصيانة الذاتية بمساجد الدمام وضواحيها
المناطق_سطام الفروان
دشن المدير المكلف لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية الشيخ بدر الدوله مركز الصيانة الذاتية لمساجد مدينة الدمام وضواحيها قبل امس الثلاثاء في جامع الملك عبدالعزيز بالدمام والذي يشمل 284 مسجد بالدمام وضواحيها.
وأشار الشيخ بدر الدولة أن المتأمل لعقود الصيانة في المساجد بالمملكة لا تشمل جميع المساجد وانما عدد منها وايضاً تمثل مشكلة في صيانتها والاهتمام ويأتي الحل من خلال فاعل خير او على حسن تصرف امام المسجد وعلاقاته ومن هنا بدأت فكرة انشاء مركز الصيانة الدورية للمساجد في مدينة الدمام وضواحيها على مستوى فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية لاسيما المساجد التي لا تدعم صيانة تلك المساجد التي لا تخضع لفرع الوزارة بالشرقية ، وأشار الدوله تم مناقشة ذلك مع الوزارة ونهدف إلى صيانة المساجد ويبقى عقود النظافة يتم التعاقد مع شركات متخصصة وان خدمة بيوت الله شرف عظيم وكبير يتمناه كل مسلم ولا يتحرج الشخص من خدمة المساجد وهذا حدث طيب مباركاً فيه نسال الله القبول واكد الدوله على وجود مركز آخر في بقيق وجاري تأسيس مركز جديد في النعيرية في المستقبل القريب ووجه شكره وتقديره لمدير مساجد الدمام المكلف سعد الصويلح ورئيس قسم الصيانة الذاتية بالدمام عبدالرحمن المبارك  .
وأضاف مدير ادارة العلاقات والاعلام بفرع الوزارة بالشرقية باسم البوعلي ان مركز الصيانة الذاتية الدمام وضواحيها يشمل مساجد الدمام وراس تنورة وعنك والقطيف والنابية ويخدم 284 مسجداً من اصل 900 مسجد بقيمة 700 الف ريال سنوياً ويتم ارسال فرقة خاصة بالصيانة تخدم المسجد وجماعته وإصلاح العطل في وقت قياسي، ويشمل المركز توفير أدوات السباكة والكهرباء والتكييف والنظافة والصوتيات والالمنيوم واربع سيارات ويشمل المركز أيضاً مستودعات لبعض الأغراض الخاصة بالصيانة وتتضمن كادر مهني سعودي مؤهل على اعلى المستويات المهنية بالإضافة إلى سيارات خاصة بالمركز

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